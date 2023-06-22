В состав ВМФ РФ примут атомную подлодку «Белгород»

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Атомную подлодку «Белгород» примут на вооружение ВМФ России в 2023 году, проинформировали в Минобороны
В 2023 году на вооружение ВМФ России примут носителя подводных ядерных беспилотников «Посейдон» атомную подводную лодку (АПЛ) «Белгород». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.
«Как президент и сказал, в этом году примем», — цитирует агентство слова адмирала.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Тихоокеанский флот РФ укрепят «черной дырой». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«Как президент и сказал, в этом году примем», — цитирует агентство слова адмирала.
Диана Аванесян