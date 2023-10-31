В Совбезе рассказали о последствиях недостаточного финансирования науки

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Российские учёные вынуждены искать зарубежных спонсоров, поскольку в России их недостаточно финансируют, что влечёт за собой серьёзные проблемы для всей страны. Об этом в ходе совещания в Томске заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
В качестве подкрепления своих слов, Патрушев привёл в пример Сибирь. По его словам, на территориях сибирских населённых пунктов не вводятся в хозяйственный оборот новейшие разработки, которые были получены с использованием средств из госбюджета России.
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