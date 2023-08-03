В Совфеде пересаживать чиновников на отечественные авто призвали постепенно

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«В этой ситуации, конечно, эффективнее доездить (на импортных автомобилях) до тех пор, пока они придут в состояние, когда их будет невозможно обслуживать, и вместо них, конечно, закупать отечественные автомобили. Это, я считаю, будет рационально», - прокомментировал ситуацию Тимченко.
Он также добавил, что полностью поддерживает идею о замене иностранного автопарка на отечественный.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на автомобилях российского производства, это поможет улучшить качество отечественного автопрома.
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