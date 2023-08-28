В Совфеде поддержали ужесточение ответственности за нарушение ПДД с самокатом

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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил о необходимости усиления ответственности за нарушение правил использования самокатов. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
По словам Клишаса, без увеличения уровня ответственности нельзя решить проблему нарушений на самокатах.
В заключение, он подвел итог, утверждая, что вопрос требует немедленного решения.
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«Хорошо, что данная проблема привлекла внимание коллег из Думы», — подчеркнул он.
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