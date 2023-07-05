Сенатор Шейкин предложил ограничить скорость самокатов до 10 км/ч

Фотобанк Московской области/Александр Кожохин
С предложением ограничить скорость самокатов до 10км/час в Совфеде выступил сенатор Артём Шейкин.
В Совфеде предложено ограничить скорость самокатов до 10км/час. С такой инициативой выступил сенатор Артём Шейкин. Он обратился к властям Москвы с предложением ограничить разрешённую скорость самокатов до 10км/час на тротуарах, пишет РИА Новости.
Артём Шейкин считает, что скорость электросамокатов сегодня слишком высока и никак несовместима с безопасностью на пешеходных зонах.
В России постоянно увеличивается число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). К примеру, в 2019 году - 147 случаев, в 2022 — 976. В прошлом году в таких авариях погибли 19 человек.
Ранее депутаты предлагали ввести ограничение скорости самокатов до 15 км/ч, запретить проезд по пешеходным улицам и установить возрастное ограничение на использование до 18 лет.
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Артём Шейкин считает, что скорость электросамокатов сегодня слишком высока и никак несовместима с безопасностью на пешеходных зонах.
Ранее депутаты предлагали ввести ограничение скорости самокатов до 15 км/ч, запретить проезд по пешеходным улицам и установить возрастное ограничение на использование до 18 лет.
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Мария Фирсова