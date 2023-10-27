В Совфеде предложили не заключать под стражу отцов-одиночек

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Совет Федерации выработал поправки к законопроекту, которые запрещают заключать под стражу отцов-одиночек, если они воспитывают детей до 14 лет. Подробности этих изменениях представил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, пишут «Известия».
Сенатор добавил, что подозреваемые в тяжких преступлениях, таких как терроризм, захват заложников и мятеж, будут продолжать подвергаться заключению, и они не смогут избежать ареста. Предполагается, что эти поправки помогут снизить нагрузку на следственные изоляторы. Ожидается, что изменения будут рассмотрены после 22 ноября.
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