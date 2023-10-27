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В Совфеде предложили не заключать под стражу отцов-одиночек

27 октября 2023, 01:32
Фото: iStock/sfreestee

Фото: iStock/sfreestee

Совет Федерации выработал поправки к законопроекту, которые запрещают заключать под стражу отцов-одиночек, если они воспитывают детей до 14 лет. Подробности этих изменениях представил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, пишут «Известия».

Он подчеркнул, что предлагаемые поправки нацелены на защиту семей от ненадежного и, в некоторых случаях, неразумного разделения детей и родителей, особенно в ситуациях, когда родитель еще не признан виновным в каком-либо преступлении. Такие изменения направлены на предотвращение возможного воздействия на психологическое состояние ребенка, который в ином случае мог бы быть передан под опеку других лиц или отправлен в соответствующее учреждение.

Сенатор добавил, что подозреваемые в тяжких преступлениях, таких как терроризм, захват заложников и мятеж, будут продолжать подвергаться заключению, и они не смогут избежать ареста. Предполагается, что эти поправки помогут снизить нагрузку на следственные изоляторы. Ожидается, что изменения будут рассмотрены после 22 ноября.

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День бабушек и дедушек в 2023 году: история и традиции праздника
28 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/shironosov

Торжество, посвященное бабушкам и дедушкам, отмечается в более чем 30 странах. Оно учреждено, чтобы подчеркнуть важность и значимость старшего поколения и укрепить семейные ценности. Редакция «Радио 1» расскажет, на какой день праздник пришелся в 2023 году и как отметить торжество.

Когда отмечают День бабушек и дедушек в 2023 году


У праздника нет утвержденной точной даты, однако День бабушек и дедушек ежегодно отмечается 28 октября. У древних славян существовало похожее торжество – Осенние Деды, празднование которого приходилось на конец октября, что послужило определению даты праздника.

История праздника


День бабушек и дедушек празднуется во всем мире с 2009 года. С инициативой учредить торжество выступило цветочное бюро Голландии. Цель установления праздника состояла в том, чтобы напомнить подрастающему поколению о необходимости поддерживать и укреплять связь со своими близкими пожилыми родственниками, дарить им цветы и оказывать внимание. Вскоре праздник стал отмечаться в Европе и в Америке. В России также поддержали идею празднования дня, посвященного пожилым членам семьи.

День бабушек и дедушек: традиции


Поскольку инициатором учреждения торжества стало цветочное бюро, в День бабушек и дедушек принято дарить цветы. Пожилые люди отличаются практичностью, поэтому скорее отдадут предпочтение растениям в горшках, которые будут более долговечными. При выборе цветка стоит обратить внимание на его значение. Например, гибискус является символом долголетия, а герань –  символом стабильности и благополучия.

В торжественный день необходимо собираться вместе с семьей. Выражать слова благодарности бабушкам и дедушкам, уделять им особенное внимание и дарить положительные эмоции. Пожилые люди любят вспоминать прошлое, истории из своей молодости. Приятным презентом в этот день станет чаепитие с просмотром семейных фотографий.  

В День бабушек и дедушек некоторые организации проводят акции. Пенсионерам предоставляются скидки или возможность принять участие в акциях.

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28 октября — День создания армейской авиации России: история праздника
28 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/javarman3

75 лет назад в России была создана первая авиационная эскадрилья. Редакция «Радио 1» расскажет об истории возникновения торжества и о том, что входит в задачи военнослужащих войск авиации.

День создания армейской авиации России – 2023: история праздника


Первое подразделение авиации было создано в Серпухове 28 октября 1948 года. Именно это событие послужило созданию отдельного войска, которое выполняет самые различные и значимые задачи с воздуха.


Армейская авиация: какие задачи выполняет 


Прежде авиация выполняла только вспомогательные функции, так как вертолеты в 1948 году были новым видом техники, которую еще требовалось изучать и адаптировать под выполнение боевых задач. Ближе к 1970-м годам экипажи вертолетов уже проводили масштабные операции. В настоящее время авиация выступает важнейшим подразделением, участвующем в вооруженных конфликтах или военных операциях. На вооружении армейской авиации стоят самые современные и модернизированные комплексы и оборудование.  

 

День создания армейской авиации России – 2023: как отмечают

 
Профессиональный праздник отмечают не только военнослужащие войск армейской авиации, но и курсанты профильных вузов, преподавательский состав, ветераны. В этот день в подразделениях проходят торжественные мероприятия, в ходе которых бойцам присваиваются специальные звания, вручаются награды. По телевидению в  День создания армейской авиации можно увидеть военные фильмы, посвященные подвигам солдат этих подразделений. 

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BI: Илон Маск собирается превратить cоцсеть X в сайт знакомств
28 октября 2023, 00:03

Фото: iStock/Robert_Way

Илон Маск собирается трансформировать соцсеть Х (ранее Twitter) в сайт знакомств и цифровой банк. Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на недавно прошедшее собрание компании Х.
По сообщению Business Insider, в четверг, 26 октября, прошла видеоконференция с участием Маска и генерального директора X Линды Яккарино, на которой бизнесмен заявил о будущих планах по трансформации социальной сети. Однако каким образом X превратится в дейтинговое приложение (dating app), Маск не конкретизировал.

Ранее Илон Маск начал рассматривать возможность блокировки своей социальной сети Х (бывший Twitter) для европейских пользователей. Такие размышления предпринимателя связаны с введением в августе закона о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA) в Европе, который вызывает его недовольство.

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#илон маск
#twitter
#социальная сеть
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Умер экс-главред российской версии журнала Playboy Владислав Ковалевский
27 октября 2023, 19:41

Фото: iStock/Boris Ipatov

На 47 году жизни умер журналист, редактор российской версии журнала Playboy Владислав Ковалевский. Об этом сообщил его коллега, журналист газеты «Московский комсомолец» Илья Легостаев в беседе с ТАСС.
Он отметил, что не может разглашать подробности смерти Ковалевского. Однако заявил, что предполагаемой причиной смерти стала затяжная болезнь – журналист болел панкреатитом. 

Уточняется, что Ковалевского не стало 26 октября.

Владислав Ковалевский работал в «Московском комсомольце», еженедельнике «МК-Бульвар», затем стал заместителем главного редактора журнала, а позднее и главным редактором. С 2014 по 2015 годы он руководил российской версией журнала Playboy.

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Экс-премьер Британии Борис Джонсон решил стать телеведущим
Экс-премьер Британии Борис Джонсон в следующем году станет телеведущим
27 октября 2023, 19:00

Фото: iStock/MicrovOne

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в следующем году станет телеведущим и обозревателем авторской политической передачи на канале GB News.
Телеканал отмечает, что Джонсон представит свою авторскую программу, в которой выступит ведущим. Он будет рассказывать о политике Великобритании. В частности, возьмёт на себя освещение выборов в Великобритании. Но, помимо этого, расскажет и про предстоящие в следующем году президентские выборы в США. 

Напомним, что Борис Джонсон уже пытался устроиться на работу в СМИ после ухода из политики. Однако стало известно об очередном нарушении кодекса министров, из-за которого его не приняли в Daily Mail. До этого он незаконно работал в газете Telegraph. 

Уточняется, что британские политики в течение двух лет после ухода с должности должны получать разрешение Консультативного комитета по деловым назначениям для того, что занять новую должность. Джонсон уведомил комитет о переходе на новую должность за полчаса до публичного объявления.

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МО: Новым главнокомандующим ВКС РФ стал генерал-полковник Виктор Афзалов
27 октября 2023, 18:55

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Новым главнокомандующим Воздушно-космических сил (ВКС) России стал генерал-полковник Виктор Афзалов, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В октябре 2023 года указом президента Российской Федерации назначен главнокомандующим воздушно-космическими силами», - сообщается на официальном сайте оборонного ведомства. 

Генерал начал свою карьеру в Вооруженных силах ещё в 1989 году. С 2018 по 2023 год он занимал должность первого заместителя главкома ВКС России, и оставался на это позиции вплоть до повышения до главнокомандующего. 

Афзалов награжден орденами: «За военные заслуги», «Александра Невского», «За заслуги перед Отечеством» VI и III степени и многими медалями.

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Глава профсоюза «Фельдшер.ру» Беляков заявил о нарушении прав медиков
27 октября 2023, 18:39

Фото: istockphoto.com/Apriori1

Председатель независимого профсоюза «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков заявил, что в последнее время участились случаи нападений на врачей, в частности, медиков скорой помощи, а также отметил наплевательское отношение и нарушение прав медперсонала.
«Скорая помощь сегодня стала местом, куда можно вылить все нечистоты, которые накопились у населения. Как будто скорая помощь – это бесплатная обслуга, а не спасители и герои. Медик сегодня бесправен полностью. Если медик в ответ на оскорбление или применение силы попытается уйти с места события, его обвинят в неоказании помощи, и снова он будет виноват», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Беляков.

Он добавил, что из-за того, что скорая выполняет не совсем свойственные ей функции, она просто физически не всегда успевает приезжать на вызов к тем, кто действительно нуждается в помощи.

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Политолог Гурьянова: Уехавшие из РФ и желающие смерти русским солдатам — Иуды
27 октября 2023, 18:28

Фото: istockphoto.com/ClaudineVM

Политолог Аксинья Гурьянова заявила, что покинувшие Россию из-за спецоперации на Украине граждане, поливающие за границей российских солдат и граждан, являются Иудами, которые не найдут себе пристанища на чужой земле.
«Было понятно, что уехавшие из России с начала СВО, вынуждены будут однажды встать перед выбором: вернуться обратно или начать «мыть туалеты» на Западе. Это относится не только к обычным рядовым гражданам, но и к иноагентам, которые на протяжении последнего года ради гражданства другой страны готовы были желать смерти нашим русским солдатам на фронте. Эти люди Иуды, а к Иудам везде будут относиться одинаково», – прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Гурьянова.

Она также предложила лишать таких граждан социальных льгот, которые могут по-прежнему за ними оставаться. По её мнению, можно внести соответствующие поправки в российское законодательство.

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Глава Одинцовского округа Иванов проверил качество школьных обедов
27 октября 2023, 18:19

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского округа/Петр Горохов

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов посетил Саввинскую школу. Там он вместе с учениками проверил качество школьных обедов, предоставляемых комбинатом «Доброе кафе».
Это муниципальное учреждение общественного питания снабжает завтраками и обедами учащихся общеобразовательных школ в 65 филиалах на территории Одинцовского городского округа. К 1 сентября нынешнего года пищеблок Саввинской школы был доукомплектован новым пароконвектоматом, посудомоечной машиной, холодильником и морозильным ларем. В школе работает штат профессиональных поваров, периодически проходящих занятия по повышению квалификации.



Андрей Иванов вместе с учениками продегустировал новое меню, которое «Доброе кафе» будет предлагать в нынешнем учебном году. Ребята сами ставили оценки блюдам по пятибалльной системе. Пожарские котлеты, паста с соусом «Болоньезе» и сырники получили твердые «пятерки». Глава администрации округа отметил, что пища не только здоровая и питательная, но и вкусная.

Бренд-шеф муниципального автономного учреждения «Доброе кафе» Руслан Муталиев рассказал, что в ближайших планах кулинаров введение в рацион школьников новых овощных салатов, овощного рагу, шоколадного напитка, а также киви и мандаринов, чтобы ребята получали достаточно витаминов.



Андрей Иванов в завершение встречи пообщался с учениками 11-х классов и пожелал им успехов в учебе и при сдаче Единого государственного экзамена.

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