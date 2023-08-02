В Совфеде предложили штрафы за превышение скорости на электросамокатах

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Согласно тексту документа, максимальный штраф за превышение скорости при управлении средствами индивидуальной мобильности будет составлять пять тысяч рублей. По словам парламентария, из-за отсутствия ответственности, правила ПДД участниками движения игнорируется, поэтому ввести санкции необходимо.
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