В Совфеде предрекли уменьшение надбавок и выплат столичным врачам

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«Сейчас оплата медицинских работников в крупных городах отличается от оплаты в регионах. За одну и ту же услугу, операцию, манипуляцию медицинский работник в Москве, Курске или Санкт-Петербурге получает в два раза больше, чем в близлежащих регионах. Это приводит к тому, что происходит большой отток специалистов из малых городов в мегаполисы», — сказал Владимир Круглый.
«Снижать зарплаты никто не будет, будет процесс выравнивания. Возможно, где-то будет небольшое уменьшение, но будут снижать не оклады, а какие-то выплаты, коэффициенты, надбавки», — заключил собеседник.Читайте также:
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