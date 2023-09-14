В Совфеде рассказали о подвиге российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Фото: iStock/Semen Salivanchuk
Российские миротворцы совершили подвиг в Нагорном Карабахе, предотвратив кровопролитную войну, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в интервью «РИА Новости».
«Я считаю, что наши миротворцы совершили подвиг – остановили кровавую войну в ноябре 2020 года. Но что-то других желающих остановить – ни американцев, ни французов - не было», - прокомментировал ситуацию Джабаров.
Он также отметил, что при отсутствии российских сил в Карабахе, регион бы охватила страшная человеческая трагедия.
Читайте также:
Политолог Платошкин: Россия потеряет Армению из-за своего бездействия
Над миротворческими постами России в Приднестровье участились полёты БПЛА Молдавии
Латвия может закрыть пропускной пункт на границе с Белоруссией
Евгения Парфентьева