В Союзе пенсионеров объяснили необходимость увеличить скидку на ЖКХ для ветеранов

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Председатель Союза пенсионеров РФ Рязанский: «Важен сам факт выделения в особую категорию таких людей»
Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский поддержал предложение увеличить скидку на услуги ЖКХ до 75% для ветеранов боевых действий, участвовавших в двух и более вооружённых конфликтах, поскольку такие меры не просто способствуют финансовому благосостоянию таких граждан, но и придадут таким людям особый заслуженный статус.
Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил увеличить скидку на услуги ЖКХ для ветеранов боевых действий, которые участвовали в двух и более вооружённых конфликтах, с 50%, которые в настоящее время уже есть в действующем законодательстве, до 75%.
«Дело даже не в размере скидок, хотя это важно. Важен сам факт выделения в особую категорию людей, которые почитаются государством, тех, кто рисковал жизнью и участвовал в защите интересов России в горячих точках. Такого рода инициативы никогда не бывают лишними», — отметил в беседе с RT Рязанский.
Мелисса Тимофеева