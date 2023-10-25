В Союзе пенсионеров раскрыли, кому положена надбавка к пенсии с 1 ноября

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Россиянам рассказали о прибавке к пенсии некоторым категориям граждан. Повышение выплаты ожидает тех, кому в ноябре исполнится 80 лет. Как объяснил в эфире «Радио 1» председатель союза пенсионеров России Валерий Рязанский, удваивается фиксированная ставка страховой пенсии.
«Страховая пенсия состоит из двух частей: страховая часть и фиксированная часть, которая сейчас чуть больше 7,5 тысяч рублей. Так вот фиксированная часть удваивается для пенсионеров с момента, когда им исполняется 80 лет», — отметил Рязанский.Собеседник подчеркнул, что право на удвоенную ставку также имеют пенсионеры с первой группой инвалидности, даже если им ещё не исполнилось 80 лет. Однако после достижения этого возраста дополнительное увеличение пенсии не предполагается.
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