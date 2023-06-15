В Союзе потребителей РФ рассказали, как не отравиться в общепите

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Общественный деятель выразил сомнения, что удастся убедить людей, которые хотят перекусить в каком-либо заведении в том, что необходимо обратиться к персоналу общепита с просьбой предоставить документы.
«Может такие документы будут предоставлены, а может нет. И что, человек будет писать жалобу? Ему же покушать нужно, а не разбираться с документами. К тому же, посетитель не сможет определить подлинные документы или нет», - пояснил Шелищ.Он посоветовал потребителям следовать своим привычкам, которые подкреплялись бы надлежащим исполнением услуг. Ходить туда, где не было никаких неприятностей, где им нравится, где их кормят так, что они довольны и в результате потребления продуктов, не было никаких-либо проблем с желудком, отравлений и т.д.
«Мы призываем к разумному консерватизму. Это самое надежное. Такой подход касается в том числе тех мест, где люди кушают или покупают продукты. Это самая надежная защита», - отметил Шелищ.Комментируя инцидент с отравлением в Братске, политик заявил, что причина в том, что не соблюдались санитарные правила. Он подчеркнул, что не первый год призывает к тому, чтобы использовать опыт, который есть в других странах.
«Такой порядок действует около 10 лет за рубежом. При входе в любое заведение общепита, на входной двери расположена наклейка, на которой одна из первых трех букв латинского алфавита заметно размещена в кружке. Такое обозначение говорит об уровне надлежащего исполнения санитарных требований, которые соответствуют нормам санитарного управления мэрии города. Понятно, что это бьет по конкурентоспособности и немногие пойдут туда, где низшая оценка С», - заключил Шелищ.Ранее «Радио 1» сообщало, что отравившаяся шаурмой в Братске женщина рассказала, что это не первый случай массового отравления в кафе.