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В «Союзмультфильме» сообщили о смерти актера и режиссера Константина Арефьева

06 сентября 2023, 09:59
Фото: iStock/jorgeantonio

Фото: iStock/jorgeantonio

В понедельник, 4 сентября, скончался артист Константин Арефьев в возрасте 59 лет. Об этом сообщили в киностудия «Союзмультфильм».
«Печальные новости. На 60-ом году жизни не стало Константина Арефьева – талантливого мастера на все руки киностудии «Союзмультфильм»», - говорится в сообщении.

Также отмечено, что Арефьев был разносторонним и энергичным человеком, а память о нем сохранится во многих картинах. В киностудии выразили соболезнования родным и близким режиссера, отметив, что его смерть является невосполнимой утратой.


Накануне также стало известно, что в возрасте 94 лет скончался трёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Альберт Азарян.

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В сельское хозяйство Подмосковья инвестируют 3,5 млрд рублей
06 сентября 2023, 09:57

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

На сопровождение Центра содействия строительству при Правительстве региона поступил проект животноводческого комплекса и молокоперерабатывающего завода компании «Молочная Нива» в городском округе Шаховская.

В Шаховской планируется строительство фермы на 2400 коров и молочного завода, который будет перерабатывать до 100 тонн молока в сутки, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На предприятии установят инновационное оборудование, что позволит выпускать более 15 видов продукции: молоко различной жирности, кефир, йогурты питьевые и термостатные, творог, сливки, сметану, сливочное масло, твердые, полутвердые, молодые и творожные сыры. Реализация проекта запланирована на 2024 год. Реализация проекта создаст 300 рабочих мест.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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Менеджер RuStore Самарцева рассказала, как оградить детей от нежелательного контента в интернете
06 сентября 2023, 09:20

Фото: istockphoto/metamorworks

Оградить детей от взрослого контента в интернете родителям помогут специальные приложения, блокирующие нежелательные сайты, ограничения в операционной системе устройства и установка детских режимов.
Об этом сообщила ведущий менеджер продукта RuStore Алена Самарцева. В беседе с РИА Новости эксперт отметила, что в то время, когда ребенок начинает использовать смартфон для игр и поиска информации без контроля взрослых, а также самостоятельно регистрируется в социальных сетях и мессенджерах, очень важно объяснить ему правила безопасности в интернете, а также установить детский режим на само устройство.

Существуют различные способы обеспечения безопасности детей в интернете. Например, специальные приложения, блокирующие нежелательные сайты, ограничения в операционной системе, детские режимы в магазинах приложений или родительский контроль от операторов мобильной связи.

Дети часто умеют обходить ограничения. Например, при установке временных лимитов они могут удалить и заново установить приложение, время которого истекло. Или изменить часовой пояс. Поэтому важно обсудить свое решение с ребенком, объяснить, например, почему он не может играть в ту или иную игру. Иначе дети могут воспринять это как несправедливый, необоснованный запрет или наказание, заключила эксперт.

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#ограничения
#режим
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В среду утром подмосковные дороги загружены на 4 балла
06 сентября 2023, 09:14

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В среду утром, 5 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано почти 941 тыс. автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на  Волоколамском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком, Рублёво-Успенском и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга" и М-9 "Балтия".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.

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#подмосковье
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#шоссе
#человек
#минтранс
#пробки
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Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил запретить объявления на английском языке в самолётах
06 сентября 2023, 04:45

Фото: iStock/iunewind

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР и кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов предложил запретить объявления на английском языке на внутренних авиарейсах. Соответствующее письмо он уже отправил в Министерство транспорта РФ, сообщает РИА Новости.
«С учетом внешнеполитической ситуации и объективного сокращения числа иностранных граждан в России, наличие многочисленных объявлений на английском языке, особенно на внутренних рейсах, выглядит непонятно и даже избыточно», — отметил парламентарий. 

По мнению Чернышова, вся информация на авиарейсах дублируется и на русском языке, в результате чего создаётся ненужный звуковой и визуальный шум. Вице-спикер призвал думать об удобстве россиян, а также о популяризации и сохранении русского языка.

Депутат считает, что тот, кто прибывает в чужую страну (в том числе — и в Россию), обязан «позаботиться о том, чтобы владеть минимальными навыками общения на местном языке».

Ранее Минтранс предложил исключить обязательное дублирование на английском языке на схемах и указателях метро. Об этом говорится в документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Решение по переводу на английский язык схем, указателей и объявлений остановок, регионы будут принимать согласно своим правилам пользования внеуличным транспортом.


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#самолёты
#язык
#госдума
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Вильфанд сообщил, что в Москву возвращается летняя погода
Вильфанд: В Москву на следующей неделе может вернуться летняя погода
06 сентября 2023, 03:31

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в Москву после похолодания в четверг и пятницу вернется погода с температурными нормами августа. Ожидается, что начало следующей недели будет не менее теплым, пишет РИА Новости.
«В среду температура будет на 2-3 градуса выше нормы, это температура августа, и только в четверг и пятницу она будет близка к норме. В выходные опять погода третьей декады августа. На самом деле, вероятность того, что и в начале следующей недели будет августовская погода, большая», — цитирует агентство слова собеседника.

Синоптик добавил, что погоду в столице сейчас определяет устойчивый антициклон, на фоне которого и устанавливается такая температура.

На сайте российского Гидрометцентра сообщается, что в Москве температура воздуха в пятницу днем опустится до 11-16 градусов. При этом в выходные столбик термометра снова покажет 20-градусные значения.

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#погода
#август
#температура
#выходные
#москва
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Картаполов назвал «приказ Минобороны» о дополнительной мобилизации в РФ фейком
06 сентября 2023, 03:00

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Глава комитета ГД РФ по обороне Андрей Картаполов назвал якобы приказ Минобороны о проведении дополнительной мобилизации в России, распространившийся в социальных сетях, фейком. Об этом пишет ТАСС.
«Это полная ерунда, фейковый документ, разработанный нашими противниками, вброшенный специально в соцсети. Поэтому не надо на это реагировать и не надо обращать внимание», — цитирует агентство слова Картаполова.

По его словам, сейчас нет необходимости в мобилизации. Глава комитета по обороне добавил, что все задачи позволяет выполнить активный набор военнослужащих по контракту.

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#соцсети
#россия
#мобилизация
#минобороны рф
#госдума
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Bloomberg: 3,3 миллиона украинцев могут не вернуться домой из-за границы
06 сентября 2023, 02:39

Фото: iStock/Fotofantastika

Более трех миллионов украинских граждан не могут вернуться из-за границы на родину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Центр экономической стратегии Украины.
«Исследование показало, что около 3,3 млн украинцев, или почти 8,8% населения до начала конфликта, могут не вернуться домой», — говорится в публикации.

Отмечается, что эта цифра может вырасти в зависимости от длительности вооруженного конфликта на Украине. Чем дольше будут идти бои, тем больше украинцев решат сделать свои убежища новым домом, а массовый отток серьезно пошатнет экономику страны, подчеркнул автор.

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#страны
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#гражданство
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Бывший глава ультраправой группировки получил 22 года по делу о штурме Капитолия
06 сентября 2023, 00:54

Фото: РИА Новости/Стрингер

Экс-главарь ультраправой группировки Proud Boys Энрике Таррио получил 22 года тюрьмы по делу о штурме Капитолия, сообщает РИА Новости. Теперь это самый большой тюремный срок, данный в рамках данного судебного процесса.
2 сентября суд назначил члену ультраправой группировки Proud Boys Итану Нордину 18 лет тюрьмы. За день до этого 17-летний тюремный срок получил и один из лидеров группировки — Джозеф Биггс.

Как сообщает РБК, аналогичный срок вынесли ещё в мае 2023 года лидеру правой группировки Oath Keepers Стюарту Родсу, который координировал свои действия с ополченцами Proud Boys, штурмовавшими здание. Родс называет себя политическим заключенным.

Напомним, что штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года, когда толпа сторонников президента Дональда Трампа ворвалась в здание, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов президентских выборов 2020 года. В день штурма Капитолия или сразу после этого погибли пять человек, 140 полицейских пострадали.

Ранее защита экс-президента США Дональда Трампа пыталась того, чтобы судебное заседание по делу о штурме Капитолия, в подстрекательстве к которому обвиняют Трампа, было назначено не раньше, ч

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#суд
#сша
#приговор
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Спасатели призвали осенних купальщиков соблюдать меры безопасности
05 сентября 2023, 22:53

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса продолжают контролировать обстановку на водоёмах Подмосковья, несмотря на наступление осени. Они стараются предотвратить несчастные случаи во время отдыха у воды.
«Осень в этом году выдалась тёплая. Погода вполне позволяет не сильно теплолюбивым гражданам купаться. А это значит, что угрозы, о которых мы говорили летом, всё еще актуальны. Поэтому спасатели продолжают проводить беседы с гражданами, отдыхающими на берегах рек и озёр», – сказал замначальника Мособлпожспаса Сергей Щетинин.
Он напомнил основные постулаты безопасного отдыха у воды.
«Самое важное – не упускайте из виду детей. Находясь на берегу в большой шумной компании, не забудьте назначить человека, который не оставит ребятишек без присмотра», – отметил Щетинин.
Тем же, кто ещё хочет искупаться, он рекомендовал сделать это на оборудованных пляжах. Заходить в воду, по словам спасателя, нужно только при хорошем самочувствии.

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