В «Союзмультфильме» сообщили о смерти актера и режиссера Константина Арефьева

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«Печальные новости. На 60-ом году жизни не стало Константина Арефьева – талантливого мастера на все руки киностудии «Союзмультфильм»», - говорится в сообщении.
Также отмечено, что Арефьев был разносторонним и энергичным человеком, а память о нем сохранится во многих картинах. В киностудии выразили соболезнования родным и близким режиссера, отметив, что его смерть является невосполнимой утратой.
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