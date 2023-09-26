В СПЧ не одобрили избиение поджигателя Корана сыном Кадырова

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Сжигание Корана является серьезным преступлением, однако существуют правила содержания преступников под стражей, которые должны неукоснительно соблюдаться. Так считает глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев.
«Считаю, что сжигание Корана - серьезное преступление, за которое должны наказывать по закону. Подобные провокации недопустимы в многоконфессиональной стране», - говорится в Telegram-канале СПЧ.
При этом он подчеркнул, что существуют правила содержания обвиняемых в преступлении, и они должны неукоснительно соблюдаться. Фадеев также выразил надежду на то, что суд вынесет справедливое решение в отношении обвиняемого в сжигании Корана.
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