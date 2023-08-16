В СПЧ предложили создать центры по обучению детей-мигрантов русскому языку

Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
Глава Совета по правам человека в России Валерий Фадеев заявил, что нельзя брать в школы детей-мигрантов, которые не владеют русским языком. Об этом он заявил на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
Он предложил внести поправки в закон, согласно которым будут введены условия, при которых родителям могут отказать в приёме ребёнка в школу. Однако в Конституции прописано, что в России каждый ребёнок должен окончить школу. В связи с этим, Фадеев предлагает создать специальные центры дошкольного образования для детей-мигрантов, в которых их подготовят к школе. По его мнению, такие организации в России можно открыть уже к 1 сентября следующего года.
При этом, он сообщил, что такие центры должны быть государственными, поскольку правительство само приглашает мигрантов в страну, и возлагать на них дополнительные затраты несправедливо.
Кроме того, Фадеев добавил, что это предложение уже поддержало Министерство просвещения.
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При этом, он сообщил, что такие центры должны быть государственными, поскольку правительство само приглашает мигрантов в страну, и возлагать на них дополнительные затраты несправедливо.
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Анастасия Чинкова