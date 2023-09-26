В Совете по правам человека призвали не отказываться от всего западного

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Важно идти своим путём развития, но полностью отказываться от западных предложений не стоит. Об этом заявил председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев.
В ходе выступления на тему «Независимый путь развития как фактор гордости и сопричастности россиян», Фадеев отметил, что Россия должна развиваться самостоятельно, идти своим путём, поскольку именно он будет эффективным и полезным для россиян. Но, при этом, не стоит полностью отрицать предложения, поступающие с Запада.
Кроме того председатель СПЧ отметил, что идеология «туземного либерализма» нереальна и неправильна. Она подразумевает полную зависимость от Запада и следование его курсу с учётом мировоззрения и ценностей. Однако, по словам Фадеева, все не могут быть какими, как Запад. Это невозможно из-за сложности и многообразности мира.
Также Фадеев отметил, что в настоящее время можно часто слышать слово «суверенитет», в том числе и в речи Путина. Однако, по мнению председателя СПЧ, люди порой неправильно трактуют данное понятие.
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Кроме того председатель СПЧ отметил, что идеология «туземного либерализма» нереальна и неправильна. Она подразумевает полную зависимость от Запада и следование его курсу с учётом мировоззрения и ценностей. Однако, по словам Фадеева, все не могут быть какими, как Запад. Это невозможно из-за сложности и многообразности мира.
«Это просто свобода от внешнего угнетения и внешнего влияния. Некоторые думают, что это подавление свободы. Нет. Свобода от внешнего угнетения - непременное, первое условие самостоятельного развития», – объяснил Валерий Фадеев.
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Анастасия Чинкова