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В среду утром дороги Подмосковья загружены на 4 балла

20 сентября 2023, 09:46
Фото: istockphoto / Stanislav Sablin

Фото: istockphoto / Stanislav Sablin

В среду утром, 20 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано более 949 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Осташковском, Пятницком, Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга" и М-8 "Холмогоры".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах и помнить об ограничении скоростного режима у образовательных учреждений.

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Психолог Манина раскрыла способы борьбы с рабочим стрессом
Психолог Манина рекомендовала бороться с рабочим стрессом с помощью самообъятий
20 сентября 2023, 10:20

Фото: iStock/fizkes

Преподаватель кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа, практикующий психотерапевт, медиатор, конфликтолог Ирина Манина заявила, что снять эмоциональное напряжение, которое возникает из-за работы, помогут медитации, особые техники дыхания и упражнения. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«Сохранить психическое здоровье помогает медитация – расслабляйтесь, говорите себе слова благодарности, проявляйте любовь к себе утром и вечером. Применяйте в сложных ситуациях техники дыхания: быстрый вдох на четыре счета, далее – задержка дыхания на семь счетов и медленный выдох на восемь счетов. Поможет также упражнение «Обнять себя»: раскиньте руки, сделайте глубокий вдох, медленно обнимите себя покрепче, насколько это для вас комфортно, и выдохните. Повторите три-четыре раза», — приводит слова Маниной Агентство городских новостей «Москва».

По мнению психолога, рисование и изучение работ художников также окажет положительное влияние на эмоциональное состояние. Манина также посоветовала в борьбе со стрессом делать упражнения на напряжение и расслабление мышц. Психолог заключила, что умывание холодной водой и медленное питье ароматного напитка помогут справиться с внезапным стрессом.

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#психотерапевт
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Диетологи рассказали, как правильно готовить рис
Диетолог Королева: рис нужно замачивать перед готовкой, он будет полезнее
20 сентября 2023, 05:46

Фото: iStock/karandaev

Для того чтобы сделать рис менее калорийным и более полезным для желудочно-кишечного тракта, рекомендуется предварительно замачивать его в холодной воде, утверждает диетолог Маргарита Королева, опрошенные РИА Новости. Этот метод также позволяет сохранить фигуру, при условии умеренного потребления этого продукта.
Диетологи обращают внимание на наличие в рисе таких полезных микроэлементов, как кальций, магний и железо. Рис также богат белками и углеводами, что делает его ценным продуктом в питании. Особенно широко рис используется в восточных странах.

Однако, чтобы сохранить полезные свойства риса, важно правильно обработать его перед приготовлением. Рекомендуется замочить рис в холодной воде на ночь, а затем тщательно промыть его проточной водой утром. Этот процесс позволяет удалить из состава риса крахмалы, что снижает углеводную нагрузку на организм и делает продукт с низким гликемическим индексом.

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В Госдуме захотели продлить срок действия водительского удостоверения
В Госдуме предложили выдавать водительское удостоверение не на 10 лет, а на 20
20 сентября 2023, 03:37

Фото: istockphoto.com/moisseyev

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев предложил увеличить срок действия водительских удостоверений для граждан России с 10 до 20 лет, передает РИА Новости.
Москвичев отметил, что в настоящее время готовятся соответствующие поправки, и что нет необходимости дополнительно обременять граждан сбором дополнительных справок, если они регулярно проходят медицинские обследования, соблюдают правила и не имеют нарушений.

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#россияне
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Епископ на два года запер больного сына в комнате и морил голодом
20 сентября 2023, 02:43

Фото: iStock/Photoboyko

Священнослужитель из Зимбабве в течение двух лет удерживал своего 21-летнего сына, страдающего от болезни, в закрытой комнате для проведения религиозных обрядов. Эту информацию передает издание The Manica Post.
Епископ церкви Zion Sabbath Christian Church Наматай Немарамба держал своего парализованного ниже пояса сына в комнате, расположенной в районе Чиманимани, в провинции Маникаленд. Он лишал молодого человека пищи и воды, не давал ему одежду и не разрешал покидать помещение. Это привело к критическому истощению сына.

Джозефа удалось обнаружить благодаря помощи его тети. Молодой человек был найден с многочисленными ранами по всему телу, находился в позе эмбриона и не произносил слов. Он был немедленно госпитализирован, где получил медицинскую помощь, и в настоящее время проходит реабилитацию, в том числе и восстанавливает навык ходьбы.

Священнослужитель Наматай признался, что удерживал своего сына и проводил религиозные обряды в надежде укрепить его духовные силы. Позднее он заявил, что дал показания под давлением во время следствия и скрылся. Предполагается, что кто-то из семьи Наматая помогает ему уклониться от правосудия.

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#человек
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Россиян предупредили о новой схеме кражи денег со счетов
«Известия»: Мошенники придумали новую схему кражи денег со счетов
20 сентября 2023, 01:07

Фото: iStock/Diy13

Мошенники придумали новую схему с «обновлением» счета. Представляясь сотрудниками банков, они звонят клиентам и уведомляют о якобы подозрительных операциях на их счетах. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что для убедительности злоумышленники могут отправить через мессенджеры поддельные документы с печатью банка. После этого они предлагают клиентам банков обновить счета и застраховать за счет «резервного фонда банка» любую сумму более тысячи рублей. При этом в качестве компенсации за неудобства мошенники обещают повышенную ставку по вкладу.

Для активации счета жертву просят совершить перевод средств через банкомат, после чего деньги переходят в руки мошенников.

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#счёт
#мессенджеры
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В Зале торжеств главного армейского храма провели почти 180 свадеб
19 сентября 2023, 22:56

Фото: Минкульт МО

В Зале торжеств Музейно-храмового комплекса Вооружённых сил России, расположенного в Подмосковье, создали семьи 88 военных. Всего за время своей работы зал провёл 179 церемоний бракосочетания, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Площадка, где проходят выездные регистрации брака, была открыта год назад и пользуется большой популярностью. Там есть всё, что нужно для церемонии: живой звук, торжественная обстановка, «Мостик счастья», где можно закрыть символический замок. Каждая пара имеет возможность ударить в главный колокол.
 
Военнослужащие могут использовать Зал торжеств для бракосочетания бесплатно. Остальные пары проводят регистрацию на общих основаниях.
 
Для организации регистрации брака на территории комплекса нужно подать заявление через Единый портал госуслуг, выбрать Дворец бракосочетания №3 Главного управления ЗАГС Московской области и желаемую дату проведения церемонии. Также можно лично посетить дворец.

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#московская область
#загс
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В Подмосковье в ходе подготовки к зиме отремонтировали и построили почти 370 км ЛЭП
19 сентября 2023, 22:40

Фото: Минэнерго МО

Сотрудники Мособлэнерго отремонтировали 228 км из запланированных 316 км воздушных и кабельных линий электропередачи в Подмосковье в рамках подготовки к зиме. Также для успешного прохождения отопительного сезона построено 141 км новых ЛЭП, сообщили в подмосковном Министерстве энергетики.
На территории региона также отремонтировали электрооборудование 206 трансформаторных и распределительных подстанций. Здания 194 энергообъектов привели в порядок. 
 
ЛЭП также расчищают от древесно-кустарниковой растительности. Это делается для того, чтобы не допустить перерыва в электроснабжении потребителей от падения деревьев на провода при сильном ветре, ливне, ледяном дожде, налипании снега и других стихийных явлениях. Уже расчищено 118 га охранных зон воздушных линий электропередачи.
 
Для предотвращения и оперативного устранения аварий, в том числе в условиях морозов, на круглосуточном дежурстве находятся 66 бригад. В случае ввода режима повышенной готовности и при возникновении чрезвычайной ситуации дополнительно будут привлечены более 300 бригад и свыше 570 единиц спецтехники.

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#подмосковье
#московская область
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Добровольцы собрали в Коломне урожай яблок и отправили в детдом
19 сентября 2023, 22:18

Фото: Минсельхозпрод МО

Добровольцы помогли собрать урожай яблок в Непецинских садах городского округа Коломна. Фрукты направили детям, оставшимся без попечения родителей, сообщили в подмосковном Минсельхозпроде.

«В сезон сбора яблок юнармейцы и будущие аграрии приняли участие в благотворительной акции. За день работы было собрано около 100 кг яблок. Их в этот же день передали воспитанникам детского дома», – рассказали в министерстве
Во время сбора урожая добровольцам рассказали, как правильно снимать яблоки с деревьев с помощью специального приспособления, как без повреждений класть яблоки в корзину и выгружать в контейнеры.     Благотворительную акцию организовали представители регионального отделения Российского союза сельской молодежи и Юнармейский отряд «Триумф». 

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Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО
19 сентября 2023, 20:38

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбаратейной борьбы и противовоздушной обороны. Об этом Путин сообщил на заседании Военно-промышленной комиссии РФ в Ижевске.
Путин также призвал предприятия военно-промышленного комплекса России активнее развивать производственные мощности и внедрять передовые технологии. Российский лидер отметил, что по итогам 8 месяцев 2023 года организации оборонно-промышленного комплекса смогли сохранить стабильный темп работы.

По словам главы российского государства, создание госпрограммы вооружений на 2025-2034 годы уже идет. Этим занимается Минобороны России вместе с госзаказчиками и заинтересованными федеральными органами.

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