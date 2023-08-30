В среду утром подмосковные дороги загружены всего на 3 балла

В среду утром, 30 августа, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано почти 932 тысяч автомобилей.





Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга" и М-8 "Холмогоры"

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах.

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