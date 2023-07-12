Радио1
Главная / Новости / Общество/ В среду утром загруженность дорог Подмосковья составляет 2 балла

В среду утром загруженность дорог Подмосковья составляет 2 балла

12 июля 2023, 09:10

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В среду утром, 12 июля, загруженность подмосковных дорог составляет 2 балла. На дорогах зафиксировано больше 916 тысяч автомобилей, что почти на 30 тысяч больше, чем вчера.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Можайском и Щёлковском шоссе, а на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держать дистанцию.

Читайте также:

Минтранс Подмосковья назвал самые частые ошибки мотоциклистов на дороге.

МЧС: В четырех регионах РФ из-за жары могут плавиться рельсы.

Вице-президент автосоюза Шапарин оценил инициативу сертификации электросамокатов.
#Автомобиль
#водитель
#Минтранс
#пробка
#дорожная обстановка
Читайте нас в
В Красногорске реализуется Губернаторский проект «Открытый стадион»
12 июля 2023, 09:50

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Глава городского округа Красногорск, Дмитрий Волков проверил работу стадиона, открытого на базе Ангеловской школы благодаря региональной программе «Открытый стадион».
Новый стадион, обустроенный на территории Ангеловской школы открыт в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Открытый стадион», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Стадион доступен всем жителям округа во внеурочное время.
«Мы тут каждый день играем, здесь очень хороший стадион. Мы с друзьями любим футбол – отрабатываем различные навыки, да и просто хорошо проводим время вместе», — поделился житель с. Ангелово Амриддин Саидов.
Спортивный стадион вместил в себя футбольное поле и дорожки для бега и ходьбы.

Глава муниципалитета Дмитрий Волков проверил работу стадиона и пообщался с местными жителями.
«Пообщался с детьми и родителями в Ангеловской школе, они довольны. Ну и мы понимаем, что потребность есть, и дальше продолжим эту работу», — рассказал глава муниципалитета.
В городском округе Красногорск планируется открыть еще 3 новых спортивных стадиона в рамках губернаторской программы. На данный момент спортивные стадионы работаюь на базе 18 школ муниципалитета.

Читайте также:

Глава Красногорска Дмитрий Волков выступил с ежегодным отчетом перед жителями.

Глава Красногорска встретился со стобалльниками муниципалитета.

Глава городского округа Красногорск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волков проверил ход строительных работ участка дороги. 
#Красногорск
#Дмитрий Волков
#Открытый стадион
#спорт
#Единая Россия
#футбол
Читайте нас в
В Индии 15 туристов из РФ заблокированы в горах из-за наводнений
12 июля 2023, 09:06

Фото: iStock/NatanaelGinting

В горах в индийском штате Химачал-Прадеш, в котором произошли наводнения из-за ливней в последние пять дней, оказались заблокированы 15 российских туристов.
Российских туристов начали эвакуировать. Об этом сообщил начальник полиции штата Сатвант Атвал Триведи, пишет агентство ANI.

Инцидент произошел из-за сильных ливней и наводнения. В результате стихии, в горах оказались заблокированы 15 россиян. В настоящее время их жизни ничего не угрожает. 

Читайте также: 

МЧС: застрявшие на Эльбрусе туристы из Белоруссии спасены

Штормовое предупреждение в Сочи продлено до конца среды

Найдены туристы с детьми, пропавшие во время сплава по реке в Пермском крае


#Индия
#туристы
#Россия
#наводнение
Читайте нас в
Россиян все больше интересует частичная занятость
12 июля 2023, 09:00

Фото: iStock/dragana991

Аналитики опросили более 10 000 работающих россиян и узнала паттерны поиска работы за последний год. Больше половины респондентов (53%) за последний год хоть раз искали работу, при этом полная занятость интересует 47% из них, а частичная — 33%. Результаты опроса Авито Работа предоставила «Радио 1».
За последний год треть россиян (33%) искали работу с частичной занятостью, а с полной — 47%. Так, количество соискателей на эти типы занятости почти сравнялось. Интересно, что чаще всего частичный и удаленный формат работы искали женщины — так указали 37% и 39% соискательниц соответственно. Больше половины опрошенных мужчин (55%) искали вакансии с полным рабочим днём.

«В I полугодии 2023 года общее число вакансий выросло на 175% в сравнении с тем же периодом прошлого года. В условиях повышенного спроса на рынке труда работодатели стремятся перераспределять трудовые ресурсы и оптимизировать рабочее время персонала для максимальной эффективности бизнеса. Ключом к этому становятся предложения о работе с частичной занятостью, доля которых постоянно растет. При этом такой формат работы может быть интересен россиянам, которые хотели бы подработать. Согласно совместному исследованию Авито Работы и Salary Index, каждый второй россиянин подрабатывал за последний год», — комментирует директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.
 
В разбивке по возрастам частичная занятость чаще всего интересовала людей в возрасте 55-64 — этот вариант выбрали 40% респондентов в этом возрасте. Чуть реже (38%) такой формат интересовал молодых людей в возрасте 18-24 лет. Полный рабочий день чаще всего (57%) выбирали представители возрастной категории 25-34 лет.
Городами с наибольшим интересом к частичной занятости оказались Казань (53%) и Пермь (47%). Соискателей на вакансии с удаленным форматом больше всего в Волгограде (41%). Полный рабочий день чаще всего интересует жителей Уфы (63%), а реже — Челябинска (33%). 

Читайте также:

Россияне резко перестали покупать стройматериалы

Аналитики выяснили, сколько стоит самая недорогая новостройка в Москве

Аналитики «Авито. Работа» назвали процент россиян, для которых пятница - сокращенный день
 
#работа
#Россия
#граждане
#занятость
Читайте нас в
В четырех населенных пунктах Туапсинского района Кубани ввели режим ЧС
12 июля 2023, 08:55

Фото: iStock/Christian Feldhaar

Глава муниципалитета Сергей Бойко сообщил, что в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района введен режим чрезвычайной ситуации из-за ливней.
Он также сообщил, что из зон затопления эвакуируют жильцов. Об этом он написал в своем телеграмм-канале. 

Экстренные службы прибыли на место происшествия. Люди направляются в пункты временного размещения. Глава района предупредил жителей региона о вероятности шторма и настоятельно рекомендовал находиться дома.  

Читайте также: 

Штормовое предупреждение в Сочи продлено до конца среды

В Ханты-Мансийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Забайкалье из-за прорыва дамбы подтопило больше сотни домов

#наводнение
#ЧС
#Россия
#Кубань
#Туапсинский район
Читайте нас в
«Известия»: Минстрой разрешит устанавливать зарядки электромобилей без согласия жильцов
12 июля 2023, 07:34

Фото: iStock/coffeekai

В России планируется устанавливать зарядки для электрокаров рядом с домами без разрешения проживающих в них людей.
В настоящее время, в стране зафиксирован дефицит зарядных станций для электроавтомобилей. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на Минстрой.

Согласно действующим правилам, для того, чтобы установить зарядки, необходимо получить разрешение от собственников жилья, чьи дома находятся рядом с тем местом, где планируют установить соответствующие станции.

По информации издания, до конца года планируется установить 659 новых зарядных станций в 32 субъектах РФ. При этом, Минстрой рассматривает возможность установок зарядок без разрешения жильцов близлежащих домов. 

Читайте также: 

Повышение цен на авто – единственная возможность сохранить автопром России

Володин предложил закупать отечественные автомобили для чиновников и депутатов Госдумы

Автоэксперт Кадаков рассказал, чего стоит ожидать от возрождения автобренда «Ока»
#управляющая компания
#электроавтомобили
#Россия
Читайте нас в
МЧС: В четырех регионах РФ из-за жары могут плавиться рельсы
12 июля 2023, 06:54

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

В четырех регионах России возможна деформация железнодорожных рельсов из-за аномальной жары.
В Оренбургской, Омской, Томской, Астраханской, а также Новосибирской областях существует риск возникновения происшествий из-за аномальной жары. Об этом сообщает ВНИИ ГОЧС МЧС России.

В южных регионах Уральского федерального округа будет преобладать жаркая сухая погода. Температура воздуха превысит среднегодовые климатические значения. Из-за аномальной жары возможна деформация железнодорожного полотна. Работа систем кондиционирования воздуха и холодильных установок также может быть нарушена ​из-за температурного режима, предупредили в ведомстве. 

Читайте также: 

В Магаданской области выпал снег

Синоптик Леус заявил об опасности для здоровья тропических ночей

Невролог Генералов: Невролог Генералов: Жара может вызывать головную боль у метеочувствительных людей

#жара
#аномальная температура
#МЧС
#Россия
Читайте нас в
AP: В Калифорнии спустя более чем полвека вышла на свободу одна из сообщниц Чарльза Мэнсона
12 июля 2023, 05:36

Фото: iStock/Neydtstock

Сообщница и последовательница серийного убийцы Чарльза Мэнсона, Лесли Ван Хаутен, вышла на свободу спустя более чем 50 лет пребывания в калифорнийской тюрьме.
Еще в 1971 году Лесли приговорили к смертной казни за соучастие в убийстве семейной пары Лено и Розмари Лабианка в августе 1969 года в Лос-Анджелесе. Тогда ей было всего 22 года, и она была самой юной из членов «Семьи» Мэнсона. Позже наказание изменили на пожизненное заключение по решению Верховного суда Калифорнии.



ТАСС поясняет, что право на условно-досрочное освобождение Лесли Ван Хаутен заработала еще в 2016 году, а в 2019-м ее рекомендовали освободить из-под стражи уже сами власти «Золотого штата».

Как ожидается, 73-летняя Ван Хаутен проведет три года под присмотром полиции в месте временного проживания для лиц, освобожденных из мест заключения.

Читайте также:

На бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Нассара напали в тюрьме

Физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы

В Великобританию тюремщицу арестовали за поцелуй с убийцей

#тюрьмы
#Калифорния
#Чарльз Мэнсон
#Лесли Ван Хаутен
#серийные убийцы
Читайте нас в
CNBC: Мексика названа самой комфортной страной для переезда
12 июля 2023, 03:55

Фото: iStock/rarrarorro

Экспаты назвали Мексику самой лучшей страной для переезда. Об этом написал CNBC со ссылкой на исследование Internations.
Социологи провели опрос переселенцев в 53 странах мира, оценивая 5 ключевых показателей: качество жизни, легкость обустройства, работа, личные финансы и так называемое «необходимое для экспата» (жилье, административные ресурсы, язык и цифровая жизнь).

В итоге 90% иностранцев, перебравшихся в Мексику, заявили о том, что чувствуют себя счастливыми и довольными жизнью, в то время как среднемировой показатель составил всего 72 процента. Живущие в Мексике экспаты отмечают дружелюбие местного населения, благоприятную культуру , доступную стоимость жилья, а также большой выбор вариантов досуга.

На втором месте по популярности оказалась Испания, где жизнью было удовлетворено 87% переехавших. Они хвалили баланс между личной жизнью и работой и приятный климат. Замкнула тройку Панама, в которой из-за легкости установления дружеских связей и финансовой стабильности рады переезду оказался 81% экспатов.

В топ-10 самых популярных для релокации стран по результатам опроса Internations также вошли Португалия, Малайзия, Таиланд, Бахрейн, Тайвань, Филиппины и Коста-Рика.

Читайте также:

Названы причины переезда жителей регионов РФ в Москву и Петербург

Казахстан изменил правила въезда и пребывания в стране для иностранцев

Рекордное количество россиян уехало в Киргизию после начала спецоперации
#Мексика
#экспаты
#переезд
Читайте нас в
Клычков: В Орловской области будут созданы отряды территориальной обороны
12 июля 2023, 02:59

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

В Орловской области создадут отряды территориальной обороны . Идею, предложенную жителями, поддержал губернатор Андрей Клычков, сообщает РИА Новости.
Как сообщили в пресс-службе орловского правительства, в ближайшее время появится полигон для обучения добровольцев. По мнению губернатора, жителей области нужно обучить основам медицинской и тактической подготовки, а также научить пользоваться оружием.

«Мы не приграничный регион, мы находимся в режиме повышенной готовности, но при этом знаем, что происходит в Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской областях. Поступает предложение собраться вместе и организовать гражданский тыл для того, чтобы подготовиться <...> Надеюсь, нам это не пригодится, но к этому нужно быть точно готовыми»,— заявил Андрей Клычков.

Отряды территориальной самообороны сформированы в ряде регионов, в том числе в Белгородской и Курской областях. Так, белгородский губернатор Вячеслав Гладков в конце мая 2023 года сообщал о намерении властей вооружить отряды теробороны. На тот момент в регионе уже были сформированы семь батальонов, в которые входили почти три тысячи человек.

Читайте также:

Батальоны теробороны в Белгородской области получат оружие

Гладков: в Белгородской области сформируют второй полк теробороны в три тысячи человек

В ДНР призвали вооружить тероборону в приграничных регионах России
#Орловская область
#Андрей Клычков
#территориальная оборона
#местные жители
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников