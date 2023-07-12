В среду утром загруженность дорог Подмосковья составляет 2 балла

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Можайском и Щёлковском шоссе, а на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».
Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держать дистанцию.
Читайте также:Минтранс Подмосковья назвал самые частые ошибки мотоциклистов на дороге.
МЧС: В четырех регионах РФ из-за жары могут плавиться рельсы.
Вице-президент автосоюза Шапарин оценил инициативу сертификации электросамокатов.