В среду утром загруженность дорог Подмосковья составляет 2 балла

В среду утром, 26 июля, загруженность подмосковных дорог составляет 2 балла. На дорогах зафиксировано больше 853 тысячи автомобилей.





Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Каширском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».

В течение дня в Подмосковье вновь прогнозируется дождь. Минтранс призывает водителей быть очень внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра.

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