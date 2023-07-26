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В среду утром загруженность дорог Подмосковья составляет 2 балла

26 июля 2023, 09:24

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В среду утром, 26 июля, загруженность подмосковных дорог составляет 2 балла. На дорогах зафиксировано больше 853 тысячи автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Каширском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».

В течение дня в Подмосковье вновь прогнозируется дождь. Минтранс призывает водителей быть очень внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра.

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#Автомобиль
#водитель
#Минтранс
#пробка
#дорожная обстановка
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Путин поприветствовал гостей и участников форума Россия-Африка
Путин: Россия поддерживает стремление Африки к экономической стабильности
26 июля 2023, 10:33

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин поприветствовал гостей и участников экономического и гуманитарного форума Россия-Африка, соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Сегодня Африка все более уверенно заявляет о себе в качестве одного из полюсов формирующегося многополярного мира», - прокомментировал ситуацию Путин.  

Как отметил российский лидер, сейчас Африка все более уверенно стремится к экономической стабильности, развиваясь в производстве, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании и прочих областях.  

Владимир Путин отметил, что за последние годы сотрудничество России и Африки вышло на новый уровень. При этом, Россия готова и дальше всецело поддерживать Африку в вопросах суверенитета и участии в решении глобальных вопросов.  

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#Путин
#Гуманитарный форум
#Африка
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В российские регионы придёт сильная жара
26 июля 2023, 10:33

Фото: istockphoto/lamyai

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха в некоторых субъектах достигнет 39 градусов.
ТАСС пишет, что жара наступит в Краснодарском крае, Татарстане, Чувашии, Ульяновской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Таймыре и Сахалине. Там  ожидается жара до +30-39 градусов в ближайшие дни.
 
«На Черноморском побережье будет чуть прохладнее - до +32-34 градусов: там имеется сглаживающий фактор в виде моря. В пятницу температура понизится на 10 градусов и придёт к норме»,- рассказал Роман Вильфанд.
Ранее сообщалось, что в этом году рекордно высокие температуры фиксируются во многих уголках планеты. Причины такой экстремальной жары назвал младший научный сотрудник Института физики атмосферы Китайской академии наук (КАН) Вэй Кэ.

Из-за сухой и ненормально жаркой погоды в некоторых регионах мира ограничивают потребление воды. Активное использование кондиционеров привело к увеличению расходования электричества, передает РИА Новости.

Вэй Кэ считает, что возникновение экстремально высоких температур связано не только с краткосрочными синоптическими явлениями, но и долгосрочным глобальным процессом потепления климата. 

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#жара
#Россия
#температура
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В Подмосковье захоронили останки более 100 погибших в войну пациентов и врачей областной психбольницы
26 июля 2023, 10:22

Фото: МИСК МО

В Подмосковье предали земле останки 102 пациентов и сотрудников областной психиатрической больницы, замученных фашистами в 1941 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области. Поисковики обнаружили погибших во время экспедиции в мае прошлого года в селе Микулино городского округа Лотошино.
В церемонии захоронения и траурном митинге участвовали местные жители, ветераны, представители поисковых, общественных и патриотических организаций, а также сотрудники Следственного комитета Подмосковья, которые занимались изъятием останков.
«Сегодня в поисковых отрядах Московской области состоит более 3 тыс человек. Их главная задача – сохранение исторической памяти. В этом году ребята провели более 300 экспедиций и обнаружили останки свыше 190 человек. Среди них не только герои, защищавшие нашу страну в годы Великой Отечественной войны, но и мирные жители», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе
Она напомнила, что на днях суд признал действия гитлеровцев во время оккупации Подмосковья геноцидом. В 1941-1942 годах от рук нацистов погибли более 26 тыс жителей, в том числе пациенты и персонал областной психиатрической больницы. 
 
В экспедиции участвовали около 70 человек из поисковых отрядов Подмосковья. Подготовка заняла более двух лет. Всего в 1941 году были замучены около 700 пациентов Лотошинской областной психиатрической больницы. Их останки предали земле после освобождения территории. В 2010-м там установили памятник. 
«Весной прошлого года мы подняли 102 мирных жителя. Большую работу провёл Следственный комитет и прокуратура – они довели это дело до суда. Был признан факт геноцида на территории региона. Это не финальная точка, так как по актам чрезвычайной госкомиссии в этом месте были убиты порядка 700 человек. Мы нашли только часть», – сказал председатель координационного совета поисковых отрядов Московской области, руководитель отряда «Патриоты Московии» Владислав Рязанов. Под его руководством проходили поисковые работы.
Свидетельства расстрела граждан на территории психбольницы – акты госкомиссии, опросы местного населения – нашла в архивах краевед Ольга Барышева. В ходе мероприятия Рязанова и Барышеву наградили Знаком отличия «За верность поиску» I степени.  

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#Екатерина Швелидзе
#МИСК МО
#история ВОВ
#оккупация
#больница
#поисковики
#Московская область
#Подмосковье
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В России появится комплекс для обнаружения и подавления мини-дронов
«Росэлектроника»: В России создадут новый комплекс для обнаружения и подавления мини-дронов
26 июля 2023, 09:51

Фото: iStock/valio84sl

«Росэлектроника» приступила к разработке нового комплекса, который способен обнаруживать и уничтожать мини-дроны. Об этом изданию РИА Новости сообщил гендиректор Рыбинского завода приборостроения Андрей Комогорцев.
По его словам, разработка комплекса уже ведется. Новый модуль будет оснащен функциями обнаружения и нейтрализации дронов маленького размера. 

Комогорцев отметил, что в ходе испытания разработки, было установлено, что небольшой летательный аппарат, размером 16х20 сантиметров был обнаружен системой на расстоянии до 500 метров. Многофункциональный комплекс сможет распознавать объекты в состояния зависания и в условиях плотной городской застройки. 

Гендиректор завода подчеркнул, что система сможет защитить объекты инфраструктуры от атак небольших дронов, а также сможет обнаружить надводные цели и наземную технику. 

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#дроны
#Россия
#«Росэлектроника»
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Сотрудница Мособлконтроля организовала благотворительную акцию на своей свадьбе
26 июля 2023, 09:48

Фото: пресс-служба Главного контрольного управления Московской области

Сотрудница Главного контрольного управления Московской области попросила гостей своего торжества, вместо праздничных цветов, приносить на свадьбу корма для животных.

Гости мероприятия подарили молодожёнам свыше 100 килограммов корма для животных. После торжества молодая семья привезла корм в приют для бездомных животных.  


На сегодняшний день отказ от цветов на торжествах является разумным решением. На деньги от стоимости букета цветов можно купить большую упаковку корма для животных. 

«Вместо завявших цветов можно накормить хотя бы нескольких собак», — сказали молодожёны. 

Такие благотворительные акции выступают символом внимания к животным и заботы о природе и ее обитателях.

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#Мособлконтроль
#благотворительность
#свадьба
#благотворительная акция
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Умер сценарист и актёр фильма «Сбрось маму с поезда» Стю Силвер
26 июля 2023, 09:26

Фото:iStock/SergeyPankratov

76-летний актёр и режиссер Стю Силвер умер в Нью-Йорке.
Variety пишет, что 76-летний Стю Силвер умер 18 июля 2023 года в своем доме в Рочестере, Нью-Йорк. Причиной смерти стали осложнения, которые вызвал рак простаты.
 
Стю Силвер актером и сценарист знаменитой комедии конца 80-х «Сбрось маму с поезда». Главные роли в фильме сыграли Дэнни Де Вито и Билли Кристал. Комедия получила две номинации на «Золотой глобус» и одну номинацию на  «Оскар».
 
Силвер являлся продюсером нескольких популярных ситкомов 80-х и 90-х годов. Он получил две награды премии CableACE Awards за сериал «Братья» и «Comic Relief», «Выбор народа».

Ранее сообщалось, что 71-летний режиссер Михаил Мамедов умер на приеме в городской поликлинике.Предварительной причиной смерти назвали сердечно-сосудистую недостаточность.

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#Стю Силвер
#Сбрось маму с поезда
#актёр
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Российские аналоги Zara терпят крах
Российские аналоги Zara терпят убытки и уже готовятся к закрытию
26 июля 2023, 09:12

Фото: iStock/tupungato

Российские магазины одежды Maag, заменившие испанские Zara, готовятся закрыть часть магазинов и, возможно, окончательно уйти с российского рынка, пишет Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, россияне крайне плохо восприняли замену Zara, и уже спустя три месяца работы продажи в магазинах рекордно низкие.  

Как отмечают в Mash, Zara в день делали примерно по 2 -3 миллиона рублей (а иногда и по 4), тогда как выручка Maag не превышает 400 тысяч рублей. Сделать один миллион за сутки – большой праздник для российского аналога.  

Также в СМИ выяснили, что сотрудники Maag получают примерно в пять раз меньше, чем раньше в Zara. Персонал отчаянно рвется выйти на дополнительные смены, чтобы заработать чуть больше, однако, такие попытки жестко пресекает начальство. Потому, люди начали активно уходить из компании.  

Что будет дальше с так популярным в России ранее магазином дальше – остается только догадываться.  

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#Maag
#Zara
#Российский рынок
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Подарки от губернатора на юбилей получили больше 35 тысяч подмосковных жителей
26 июля 2023, 09:10

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Людмила Болатаева: С начала года свыше 35 тысяч пожилых жителей Подмосковья старше 80 лет получили памятные подарки от Губернатора Подмосковья.

Жители Подмосковья, достигшие 80-летнего возраста и выше, могут получить подарки от губернатора Московской области, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«С начала года свыше 35 тысяч пожилых жителей Подмосковья старше 80 лет получили памятные подарки от Губернатора Подмосковья. Юбиляры принимают в подарок настоящий Жостовский поднос, расписанный лучшими мастерами народного промысла, которые бережно сохраняют исключительные вековые традиции и преемственность», — рассказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.

Юбилейный подарочный набор жители получают проактивно. В случае, если пожилой житель переехал в Подмосковье недавно, для получения подарка ему необходимо подать заявление на региональном портале государственных и муниципальных услуг.

В ведомстве дополнили, что в Подмосковье 100-летним юбилярам назначается выплата в размере 5 тысяч рублей.  

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#Юбилей
#пожилые люди
#выплата
#Подмосковье
#Людмила Болотаева
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День Рождения Гамбургера: история, традиции и интересные факты
Во всём мире 27 июля отпразднуют День рождения гамбургера
26 июля 2023, 09:00

Фото: IStock/Zygonema

Гамбургер – это икона быстрого питания и одно из самых популярных блюд во всем мире. Его история берет свое начало далеко в прошлом, и сегодня, 28 мая, отмечается День Рождения Гамбургера, чтобы отдать дань этому любимому блюду и рассказать о его захватывающей истории.

История 

Многие люди думают, что если гамбургер так тесно вписался в американскую культуру, значит, там его впервые и приготовили. Отчасти это так, но есть и другая версия происхождения. Настоящие корни этого блюда отходят к немецкому городу Гамбургу. В переводе с немецкого, «Hamburger» может означать «житель Гамбурга» или «гамбургский», что указывает на историческую связь с городом.

Прародителем гамбургеров считается традиционный гамбургский бутерброд Rundstuck warm. Ломтики ростбифа или свинины подавали на горячей круглой булочке, поливали соусом или горчицей, и приправляли солеными огурцами. Этот бутерброд был придуман ради экономии, так как его готовили из остатков мяса после больших воскресных ужинов. Изначально Rundstuck warm состоял только из нижней части булочки, но из-за того, что часто люди ели его на ходу, повара начали добавлять ещё и булочку сверху.

В Америке гамбургер появился в XIX веке, когда первые иммигранты из Германии и стран Северной Европы прибыли в Штаты.

Однако точные истоки гамбургера окутаны тайной и до сих пор остаются предметом споров. Некоторые исследователи утверждают, что первые гамбургеры были приготовлены моряками в гамбургском порту, откуда и происходит его название.

Традиции 

День Рождения Гамбургера отмечается многообразными мероприятиями по всему миру. В этот день многие рестораны и закусочные предлагают скидки на гамбургеры, проводят конкурсы и акции для своих клиентов. Традиционно люди также устраивают гриль-вечеринки и праздничные посиделки с друзьями и семьей, готовят гамбургеры на гриле и делятся своими любимыми рецептами.

Интересные факты про гамбургер

- По некоторым источникам, первый гамбургер был приготовлен и продан на ярмарке в Висконсине в 1885 году.

- Наибольшее количество гамбургеров в мире съедает население США – более 50 млрд штук в год.

- Гамбургер входит в пятёрку самых популярных блюд в мире. - В 1987 году был открыт Музей Гамбургеров в Дейтоне (США). Он посвящен истории и культуре этого блюда.

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#день рождения
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