В среду утром загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы

В среду утром, 28 июня, загруженность дорог Московской области составляет всего 4 балла. На дорогах зафиксировано больше 915 тысяч автомобилей, на 14 тысяч больше, чем вчера.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднения в сторону Москвы на Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Новосходненском, Пятницком, Рублёво-Успенском и Щёлковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».





Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держите дистанцию.