В среду утром загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Пятницком, Носовихинском и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», и М-9 «Балтия».
Сегодня в Подмосковье продолжается дождь, сильный ветер с порывами до 20 м/с. По прогнозам синоптиков, дождь закончится во второй половине дня. Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держать дистанцию.
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