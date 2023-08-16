В среду утром загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла

В среду утром, 16 августа, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано около 914 тыс. автомобилей.





Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Егорьевском, Носовихинском, Пятницком, Щёлковском шоссе, а также на трассах М-2 "Крым" и М-8 "Холмогоры".

Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах.

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