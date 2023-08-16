В среду утром загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла

Фото: istockphoto / chat9780
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Егорьевском, Носовихинском, Пятницком, Щёлковском шоссе, а также на трассах М-2 "Крым" и М-8 "Холмогоры".
Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах.
Читайте также:
Правительство выделит на содержание и ремонт дорог 15 миллиардов рублей.
Минтранс Подмосковья напоминает правила езды на самокатах.В Москве 16 августа наступит «ростовское лето».