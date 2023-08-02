В среду вечером загруженность дорог Подмосковья составляет 4 балла

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает о затруднении движения на Ленинградском, Новорижском, Рублево-Успенском, Пятницком, Дмитровском, Носовихинском, Щелковском, Новорязанском и Симферопольском шоссе.
Минтранс призывает водителей быть очень внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра.
При возникновении чрезвычайной ситуации, звоните в 112.
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