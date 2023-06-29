В США десантные корабли планируют оснастить БПЛА

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Корпус морской пехоты США рассказал, какие новшества привнесут в десантные корабли
Представители Корпуса морской пехоты США объявили о планах оснастить десантные американские корабли БПЛА, сообщает «РИА Новости».
«В будущем десантные корабли предложат еще больше возможностей, обслуживая в качестве плавучих баз для различных пилотируемых, беспилотных, и ...гибридных систем», - прокомментировали ситуацию представители Корпуса.
Также планируется дополнить корабли плавучими базами, на которых смогут десантироваться военные. По словам американских военных, эти базы также оснастят беспилотниками и будут использовать, чтобы сбить противника с толку.
Подобный план в США будут тестировать до 2040 года и далее.
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«В будущем десантные корабли предложат еще больше возможностей, обслуживая в качестве плавучих баз для различных пилотируемых, беспилотных, и ...гибридных систем», - прокомментировали ситуацию представители Корпуса.
Подобный план в США будут тестировать до 2040 года и далее.
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Евгения Парфентьева