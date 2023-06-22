В США ищут решения для прогноза действий противника в войнах будущего

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«Военные действия будущего будут представлять собой гиперактивное интерактивно сложное поле боя с использованием робототехники и автономных систем, барражирующих умных боеприпасов, тысяч полуавтономных объектов, средств точечной обороны малой дальности», — приводит RT сообщение ведомства.
Ранее в СМИ со ссылкой на информированный источник в Пентагоне появилась информация о том, что коалиция западных стран рассматривает Румынию в качестве страны, в которой будет создан хаб для обучения украинских пилотов управлению самолетами F-16.