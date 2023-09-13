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«Администрация Байдена создала новую систему реагирования на инциденты, в которых силы иностранных государств подозреваются в использовании оружия американского производства для ранения или убийства гражданских лиц, что является первой в своем роде инициативой в рамках продолжающихся усилий по минимизации человеческих жертв в результате экспорта оружия США и военных операций по всему миру», - прокомментировали ситуацию в WP.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Украина применяет военную помощь, полученную от западных союзников, против гражданского населения. Он выразил свое мнение по поводу решения США предоставить дополнительную помощь Киеву. Антонов подчеркнул, что американская сторона знает о том, как Украина использует полученное вооружение.
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