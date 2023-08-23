В США мужчина 7 лет вписывал в лотерейные билеты одни и те же числа и выиграл

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«Все числа — это даты дней рождения членов моей семьи», —поделился мужчина.
«Я думал это какая-то ошибка. Не мог уснуть всю оставшуюся ночь», — рассказал Пол Кодилл.Мужчина рад, что теперь сможет расплатиться за свой дом.
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