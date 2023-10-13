В США назвали российское оружие, превосходящее зарубежные аналоги по огневой мощи

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Истребитель Су-57 российского производства намного превосходит американский F-35 в огневой мощи. Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine. По мнению обозревателя, Су-57 выделяется уникальной возможностью применения в разных боевых ситуациях и обладает высокой дальностью стрельбы и различным арсеналом дальнобойных ракет.
«Более легкий американский F-35 ограничен всего четырьмя ракетами. Су-57 вмещает восемь ракет, в том числе шесть ракет дальнего радиуса действия <…> Он выделяется тем, что он может не только нести ракеты «воздух-воздух» гораздо большей дальности, но также иметь на вооружении крылатые ракеты большой дальности, в том числе для использования в реальных боевых операциях», — пишут авторы материала.В публикации также пишут, что Су-57 обеспечивает дальность поражения в 400 км, а это может позволить уничтожать самолеты врага в 2 раза дальше, по сравнению с F-35. Авторы также отмечают, что российский истребитель намного быстрее.
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