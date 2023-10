В США одна компания выплатила долг другой тоннами мелочи

«Я думаю, идея заключалась в том, что моим клиентам придется это принять и потратить кучу времени и нервов», — сказал юрист Даниэль Бим.





New York Post пишет, что фирма JMF Enterprises должна была выплатить 23,5 тысячи долларов (около 2,2 млн рублей) за выполненные работы в многоквартирном доме своему субподрядчику Fired Up Fabrication LLC. Владельцы JMF вынуждены были подчиниться решению арбитражного суда, но отдать долг решили «оскорбительными деньгами». К офису адвокатской конторы Fired Up курьер доставил на грузовике коробки с монетами. Вес груза оценивается в 3 тонны. Формально JMF не нарушили правил. Fired Up вновь обратились в арбитражный суд, желая разъяснить, приемлем ли такой способ возвращения долга.По его словам, лифт в его офисе рассчитан только на 1300 кг. Он назвал выходку ответчиков мелочной.