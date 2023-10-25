В США одна компания выплатила долг другой тоннами мелочи

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В США компания из Колорадо выплатила многотысячный долг другой тоннами мелочи.
New York Post пишет, что фирма JMF Enterprises должна была выплатить 23,5 тысячи долларов (около 2,2 млн рублей) за выполненные работы в многоквартирном доме своему субподрядчику Fired Up Fabrication LLC. Владельцы JMF вынуждены были подчиниться решению арбитражного суда, но отдать долг решили «оскорбительными деньгами». К офису адвокатской конторы Fired Up курьер доставил на грузовике коробки с монетами. Вес груза оценивается в 3 тонны. Формально JMF не нарушили правил. Fired Up вновь обратились в арбитражный суд, желая разъяснить, приемлем ли такой способ возвращения долга.
По его словам, лифт в его офисе рассчитан только на 1300 кг. Он назвал выходку ответчиков мелочной.
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«Я думаю, идея заключалась в том, что моим клиентам придется это принять и потратить кучу времени и нервов», — сказал юрист Даниэль Бим.
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Мария Фирсова