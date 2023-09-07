В США оценили сумму заблокированных российских активов

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Согласно информации, предоставленной министерством финансов США, замороженные суверенные активы России, которые были подвергнуты блокировке со стороны Запада, предварительно оцениваются в сумму в 280 миллиардов долларов, передает РИА Новости. Ведомство также подтвердило завершение первичной проверки этих замороженных средств.
Эксперты из международной группы REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs), занимающейся блокировкой российских активов, пришли к выводу, что основная часть этих финансов находится в странах Европейского Союза. Министерство финансов также подчеркнуло, что эти страны обязались сохранять замороженные суверенные активы России до тех пор, пока Россия не компенсирует ущерб, нанесенный Украине.
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Артем Кузьмин