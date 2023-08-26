В США планируют впервые казнить заключенного чистым азотом

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Такая казнь может ждать Кеннета Юджина Смита, которому не смогли ввести смертельную инъекцию в 2022 году.
Assotiated Press пишет, что в штате Алабама хотят впервые казнить заключенного, заставив его вдыхать чистый азот.
Офис генпрокурора штата обратился в местный верховный суд, чтобы установить дату казни Кеннета Юджина Смита.
Его не смогли казнить в 2022 году из-за невозможности ввести ему смертельную инъекцию. Теперь планируют казнить мужчину с помощью азотной гипоксии.
Данный вид казни разрешён в нескольких штатах: Оклахома, Миссисипи и Алабама. Но её еще ни разу не применяли.
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Офис генпрокурора штата обратился в местный верховный суд, чтобы установить дату казни Кеннета Юджина Смита.
Его не смогли казнить в 2022 году из-за невозможности ввести ему смертельную инъекцию. Теперь планируют казнить мужчину с помощью азотной гипоксии.
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Мария Фирсова