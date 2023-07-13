В США популярный в TikTok хирург лишилась лицензии за трансляцию операций в соцсети

Фото: istockphoto/Chainarong Prasertthai
Кэтрин Грейв из Огайо, которая известна в социальных сетях как доктор Рокси, набрала более 825 тысяч подписчиков и 14,6 млн лайков благодаря экстремальному контенту. Ролики блогер снимала во время проведения пластических операций, пишет NBS.
12 июля блогерша выступила на слушаниях. По её словам, она лишь пыталась вызвать у людей улыбку.
Медицинский совет Огайо навсегда лишил доктора Кэтрин Грейв лицензии и оштрафовал её на $4,5 тысяч.
Лицензия хирурга была приостановлена еще в ноябре 2022 года. Врача уже тогда предупреждали о недопустимости использования социальных сетей в работе в октябре 2018 года и в сентябре 2021 года.
От нарушения протоколов операций пострадали трое пациентов блогера. В данный момент аккаунты доктора Рокси в TikTok и Instagram (владелец компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена) закрыты.
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Медицинский совет Огайо навсегда лишил доктора Кэтрин Грейв лицензии и оштрафовал её на $4,5 тысяч.
Лицензия хирурга была приостановлена еще в ноябре 2022 года. Врача уже тогда предупреждали о недопустимости использования социальных сетей в работе в октябре 2018 года и в сентябре 2021 года.
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Мария Фирсова