В США рассказали, что пёс Байдена покусал 11 человек

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В США число агентов секретной службы, пострадавших на территории Белого дома из-за укусов пса президента США Джо Байдена по кличке Коммандер, достигло одиннадцати человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя американской Секретной службы Энтони Гульельми.
«Вчера около 8 часов вечера офицер секретной службы вошел в контакт с домашним животным первой семьи и был укушен. Медицинский персонал оказал офицеру комплексную медицинскую помощь», — цитирует телеканал слова собеседника.
Экс-агент Секретной службы Джонатан Вакроу отметил, что американский лидер Джо Байден подвергает сотрудников резиденции президента США серьезной опасности.
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Диана Аванесян