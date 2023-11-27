В США рассказали о жутких находках на пляжах

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На пляжах южных штатов США появились бутылки, заполненные различными предметами и предназначенные, как сообщает Fox News, для «изгнания злых духов».
Внутри обнаруженных контейнеров могут быть волосы, травы, растения, ногти или, как уточняется, «человеческие жидкости». Эти материалы обычно использовались в Великобритании в 16-17 веках, когда существовала вера в ведьм и способность через заклинания вызывать болезни. Предполагается, что эти бутылки изготавливаются в странах Карибского бассейна или Южной Америки.
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