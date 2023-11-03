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В США разрешили казнить убийцу «невиданным ранее» методом

Верховный суд Алабамы разрешил казнь заключенного при помощи азота
03 ноября 2023, 04:32
Фото: iStock/AlexLMX

Фото: iStock/AlexLMX

Верховный суд штата Алабама разрешил использование нового метода казни заключенных при помощи газообразного азота, пишет Fox News.
В прошлом месяце генеральная прокуратура штата обратилась в суд с просьбой определить дату казни 58-летнего заключенного. Согласно информации телеканала, суд удовлетворил запрос генерального прокурора о выдаче ордера на проведение казни Кеннета Смита, осужденного за заказное убийство женщины в 1988 году. По сведениям прокуратуры, Смит и его сообщник получили по тысяче долларов за совершенное убийство Элизабет Сеннетт, а заказчиком преступления являлся ее муж-пастор, который находился в тяжелом финансовом положении и желал получить страховку. Сообщник Смита был казнен в 2010 году.

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#убийство
#прокуратура
#женщины
#оон
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Названы самые опасные методы лечения насморка
Доктор Гамзатов: для лечения насморка заливать в нос горчичное масло — опасно
03 ноября 2023, 04:38

Фото: istock / fizkes

При увеличении заболеваемости ОРВИ и гриппом доктор отоларингологии Калсын Гамзатов предостерег от использования неправильных методов лечения насморка, которые могут навредить здоровью, пишет URA.ru.
Один из таких опасных методов домашнего лечения, по мнению кандидата медицинских наук, — это ингаляции над картофелем, которые знамениты в народной медицине.

«В холодное время года многие люди попросту ошибочно применяют народные средства в попытке избавиться от насморка. Нередко, они применяют в нос сок свеклы, горчичное масло, смеси меда и сока алоэ, морковного сока, перекиси водорода и другие средства. Важно понимать, что в народных средствах невозможно контролировать концентрацию веществ, что может привести к проблемам с дыханием или вызвать аллергические реакции», — предостерегает доктор Гамзатов.
Лечение с использованием чеснока, который люди вставляют в нос, также может иметь негативные последствия. Взгляд Калсына Гамзатова заключается в том, что закладывание носа чем-либо бесполезно, поскольку средства обычно остаются в передней части носа, где нет слизистой оболочки. По словам врача, если вставлять кусочки чеснока или другие «лекарства» глубже, они могут превратиться в инородное тело, которое придется удалить. У детей может потребоваться даже наркоз.

Другие распространенные народные методы, такие как прогревание носа солью, спиртовыми компрессами и грелками, также не рекомендуются. По мнению доктора, перегрев может привести к тому, что инфекционное заболевание станет бактериальным, и лечение будет требовать больше времени и применения более серьезных лекарств, включая антибиотики. Если гнойная слизь присутствует в носу, прогревание может вызвать внутричерепные осложнения, которые потребуют оперативного вмешательства. Касательно использования кварцевых ламп, научно подтвержденной их эффективности пока не имеется, сказал врач-отоларинголог.

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#лекарства
#лечение
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#масло
#антибиотики
#стресс
#люди
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Стало известно, откуда чаще всего в Россию прилетают туристы
Туристы из Китая стали лидерами по поездкам в Россию
03 ноября 2023, 03:51

Фото: IStock/Oleksii Liskonih

Согласно данным пограничных служб Федеральной службы безопасности (ФСБ), с января по сентябрь текущего года наибольшее количество туристических поездок в Россию было совершено гражданами Китая, пишут «РБК Тюмень».
За указанный период ФСБ зафиксировала 105,8 тысяч случаев пересечения российской границы китайскими туристами с целью посещения России. Следует отметить, что за год этот поток существенно увеличился: в январе—сентябре 2022 года было зафиксировано всего 563 приезда китайских туристов в Россию.

По представленным данным, за тот же период другие иностранные граждане пересекли границу России с целью туризма 429,1 тысячи раз. В сравнении с предыдущим годом, это заметное увеличение, так как за аналогичный период в 2022 году количество въездов составило всего 147,3 тысячи раз.

Среди других стран, жители которых чаще всего посещали Россию с целью туризма за прошедшие полгода, можно выделить граждан Германии, Турции, Ирана и Туркменистана.

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#фсб
#туристы
#правила
#жители
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В России продлят работу аналогового ТВ на 2024 год
03 ноября 2023, 03:45

Фото: iStock/grinvalds

В России планируется продлить использование аналогового телевещания (ТВ) до 2024 года, пишут «Известия» со ссылкой на источник в Министерстве цифровой индустрии (Минцифра).
Члены Государственной комиссии по радиочастотам планируют провести обсуждение вопроса о продлении аналогового ТВ на 2024 год до середины ноября. Отмечается, что данное решение оказывает влияние на судьбу множества региональных телеканалов, включая около 30 каналов, которые имеют большое региональное значение.

Однако стоит отметить, что продление аналогового ТВ может сказаться на доступности определенных частот для сотовых операторов, необходимых для развития сетей 4G. Аналоговое ТВ использует частотные диапазоны, которые также востребованы для современных технологий.

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#мобильная связь
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Юрист Осичанская рассказала, как вернуть товар в онлайн-магазин
Юрист Осичанская: При онлайн-покупках права потребителя сохраняются
03 ноября 2023, 02:45

Фото: iStock/Urupong

Юрист Юлия Осичанская в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказала, что делать в ситуации, если товар, купленный в онлайн-магазине, не подошёл или пришёл с браком.
Специалист пояснила, что при любом способе приобретения товара права потребителя остаются прежними. Так, его можно вернуть в двух случаях — если товар бракованный или не подошёл покупателю. Например, вещь неподходящего размера можно вернуть в течение семи дней. Осичанская отметила, что при этом должна быть сохранён товарный вид и целостность упаковки.

«Если продавец в момент доставки товара не уведомил покупателя письменно, что у него есть 7 дней на возврат товара, то покупатель имеет право вернуть товар в течение трёх месяцев», — добавила юрист.

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#юрист
#товар
#право
#россияне
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Маск считает, что ИИ освободит людей от необходимости работать
Маск заявил Сунаку, что ИИ освободит людей от необходимости работать
03 ноября 2023, 02:39

Фото: istockphoto.com/peshkov

Американский бизнесмен Илон Маск в беседе с британским премьер-министром Риши Сунаку в рамках первой мировой конференции по искусственному интеллекту заявил, что в будущем искусственный интеллект (ИИ) может освободить людей от обязательной необходимости работать.
Как сообщает газета Telegraph, Илон Маск заявил, что наступит момент, когда работа перестанет быть неотъемлемой частью жизни, и люди смогут заниматься работой только по своему желанию, исключительно ради удовлетворения личных потребностей.

На Риши Сунак ответил, что работа придает жизни людей смысл. Кроме того, Илон Маск призвал премьер-министра предоставить налоговые льготы предпринимателям в Великобритании с целью стимулировать создание новых инновационных компаний в сфере технологий.

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#работа
#льготы
#налоговые льготы
#люди
#ии
#илон маск
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На Украине допустили демобилизацию
Глава СНБО Данилов допустил демобилизацию на Украине
03 ноября 2023, 01:44

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что демобилизация на Украине возможна, однако для этого нужно создать правовую базу. Об этом пишет «Лига.нет».
От отметил, что среди военнослужащих ВСУ «есть усталость, и люди должны отдыхать».

«Я думаю, члены ставки, непосредственные военные, внесут предложения, что должны быть определены какие-то правила», — цитирует издание слова Данилова.

Он допустил, что на Украине могут принять ряд соответствующих законов. Кроме того, для демобилизации должен выйти специальный приказ верховного главнокомандующего.

«Должно быть официальное представление в аппарат СНБО любого из членов ставки», — пояснил секретарь СНБО.

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#военные
#люди
#всу
#украина
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Минфин США ввёл санкции против МГТУ имени Баумана
02 ноября 2023, 22:09

Фото: iStock/Mihrzn

Правительство Соединенных Штатов ввело санкции против МГТУ имени Баумана, об этом сообщается на официальном сайте Минфина США.
В новый санкционный список попали 37 российский физических лиц и более 150 юридических.

Под антироссийскими санкциями оказался и Александр Захарова. Он является главным конструктором компании Zala Aero Group, которая выпускает устройства, приводящие в ужас солдат Вооруженных сил Украины - беспилотники «Ланцет».

Напомним, вчера российский лидер Владимир Путин заявил, что Запад сам запутался в санкциях, которые вводит против России. Тем не менее, «чем меньше барахла — тем лучше, меньше возможности прислать нам из европейских стран постельных клопов», пошутил глава РФ.

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#санкции
#сша
#россия
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Глава Жуковского Прохоров обсудил с жителями благоустройство микрорайона города
02 ноября 2023, 20:33

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров встретился с жителями микрорайона №5А и выслушал предложения и пожелания людей по вопросам благоустройства. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Как отмечается в официальном Telegram-канале главы округа, жители изъявили желание о том, чтобы в местном сквере было высажено больше деревьев, а также обустроено больше цветочных клумб.

Также были обговорены вопросы установки опор освещения: в определённых местах микрорайона установят больше источников света.

Ранее стало известно, что глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров совместно с прокурором г. о. Владимиром Беликом провели приём граждан. Так, в ходе совещания основными запросами граждан стали жилищные вопросы.

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#жуковский
#жители
#благоустройство
#подмосковье
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Глава Жуковского Прохоров совместно с прокурором округа провёл приём граждан
02 ноября 2023, 20:22

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров совместно с прокурором г. о. Владимиром Беликом провели приём граждан. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Как отмечается в официальном Telegram-канале главы округа, основными запросами граждан стали жилищные вопросы.

Также на приёме побывали члены клуба «Активное долголетие», с которыми обсуждались вопросы дополнительного оснащения кружком необходимым для занятий оборудованием.

Ранее рабочую встречу по этому вопросу провёл глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Многие вопросы касались городка Кубинка-10. В числе основных тем – ввод в строй новых очистных сооружений на улице генерала Вотинцева и капремонт многоквартирных домов. Построенную станцию очистки пока ввести в эксплуатацию не удаётся. Глава поручил проинспектировать объект, взять на баланс и начать эксплуатацию.

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#активное долголетие
#жуковский
#подмосковье
#люди
#приём
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