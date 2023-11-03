В США разрешили казнить убийцу «невиданным ранее» методом

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Верховный суд штата Алабама разрешил использование нового метода казни заключенных при помощи газообразного азота, пишет Fox News.
В прошлом месяце генеральная прокуратура штата обратилась в суд с просьбой определить дату казни 58-летнего заключенного. Согласно информации телеканала, суд удовлетворил запрос генерального прокурора о выдаче ордера на проведение казни Кеннета Смита, осужденного за заказное убийство женщины в 1988 году. По сведениям прокуратуры, Смит и его сообщник получили по тысяче долларов за совершенное убийство Элизабет Сеннетт, а заказчиком преступления являлся ее муж-пастор, который находился в тяжелом финансовом положении и желал получить страховку. Сообщник Смита был казнен в 2010 году.
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