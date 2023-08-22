В США решили массово стерилизовать павлинов из-за их численности

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Птицы, увидев своё отражение, в припаркованных автомобилей начинают атаковать автомобили, оставляя царапины.
Ранее в США выдра напала на трёх подруг и серьёзно травмировала одну из женщин. Животное 5 минут не отставало от женщины: покусала её за лицо, руки, уши, кисти, ноги и лодыжку. Подругам удалось выбраться на берег, а выдра уплыла. Женщины вызвали службу спасения. Они час ждали на берегу спасателей. Одной из подруг пришлось пробежать до спасателей более 3 км. Ройс в ожидании помощи истекала кровью, не понимала, что происходит, и не верила, что выживет. Женщину доставили в местную больницу вертолетом, а двум другим подругам оказали медицинскую помощь на месте.
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