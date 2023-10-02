Радио1
Главная / Новости / Общество/ В США рыбак поймал рыбу с «человеческими» зубами

В США рыбак поймал рыбу с «человеческими» зубами

02 октября 2023, 18:41
Фото: istockphoto/wrangel

Фото: istockphoto/wrangel

38-летний Брайан Саммерлин, выловил овцеголова, известного тем, что его зубы похожи на человеческие.
Daily Mail пишет, что не каждый рыбак может похвастаться похожим трофеем в своей коллекции, так как данный вид легко ворует наживку с крючка.
«Моя дочь хочет сохранить эти рыбьи зубы и положить их под подушку для зубной феи, потому что они очень похожи на человеческие», — рассказывает Брайан Саммерлин.

Когда рыбак осмотрел рыбу, то обнаружил у неё в пасти свой же крючок. Именно этот овцеголов ранее перекусил леску и уплыл. Американец вместе с семьёй съел добычу в этот же день.

Ранее Кит Деграфф выловил алеутского морского окуня длиной более метра и случайно побил рекорд штата Аляска. Первые 3 часа рыбакам совсем не везло. Потом Деграфф забросил наживку на глубину примерно 300 метров и почувствовал, что клюнула крупная рыба.

Когда мужчина вытащил рыбу на борт лодки, выяснилось, что добычей стал алеутский морской окунь длиной 106 см. Он весил более 19 кг. Таким образом американец побил рекорд Аляски, который был установлен в 2013 году. Тогда другой рыбак выловил особь весом 17,7 кг.

Читайте также:

Американец случайно поймал огромного метрового окуня и установил новый рекорд

Япония не может договориться с РФ о вылове рыбы на юге Курил

Японцы не смогли попасть на Курилы и помолились в море
#рыба
#рыбаки
#рыбалка
Читайте нас в
90-летняя жительница Волоколамска раскрыла секрет долголетия
02 октября 2023, 19:06

Фото: администрация Волоколамского г. о.

Жительница Волоколамска Галина Артёмовна Трофимова отметила 90-летие. Поздравить её с днём рождения приехала исполняющая обязанности замглавы администрации городского округа Марина Марнова. Она вручила Галине Артёмовне подарки от губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и администрации муниципалитета.
За чашкой чая, в дружеской обстановке юбилярша рассказала историю своей жизни. Она родилась в Кировоградской области Украины. В трёхлетнем возрасте переехала с родителями в Волоколамск. В военные годы помогала в госпитале ухаживать за раненными бойцами, пела им песни. 
Галина училась в Пороховской школе. В 15 лет пошла работать на швейную фабрику, потом работала в ателье и даже на бетонно-растворном заводе. За добросовестный труд удостоена звания «Ветеран труда».
«Работала и с отбойным молотком, и с кувалдой, и с ломом. Надо быть добрее и больше двигаться», – раскрыла Галина Артёмовна секрет долголетия.  
Женщина до сих пор сама ходит за грибами, занимается заготовками на зиму, ухаживает за участком, выращивает цветы. Она считает себя самым счастливым человеком, потому что вырастила двух дочерей и четверых внуков. Кроме того, у Галины Артёмовны есть семь правнуков, которыми она очень гордится – дети показывают хорошие результаты в учёбе и в спорте.

Читайте также:

Краевед рассказала о тайной комнате в Волоколамской библиотеке

Жителя Волоколамска наградили за боевые заслуги в ходе СВО 

Футболистки ЦСКА побывали в гостях у воспитанников социального центра «Волоколамский» 


 

#волоколамск
#женщина
#день рождения
#юбилей
#праздник
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В России продолжается внедрение цифрового рубля: когда ждать цифровые пенсии
«Росбанк» потратил 150 млн рублей на внедрение цифрового рубля
02 октября 2023, 18:30

Фото: iStock/Denis Vostrikov

1 августа 2023 года Банк России начал официально внедрять цифровой рубль в качестве третьей формы национальной валюты. Редакция «Радио 1» расскажет, стоит ли ожидать обязательного перевода пенсий в цифровую валюту и какие преимущества дает ее использование.

«Росбанк» назвал сумму вложений во внедрение цифрового рубля

 
На внедрение цифрового рубля «Росбанк» потратил 150 млн рублей за два года. Об этом пишет издание «Ведомости», ссылаясь на топ-менеджера организации, Ольгу Махову. По ее словам, значительные расходы были направлены на создание специальной инфраструктуры для расчетов и перестроение систем информационной безопасности. Махова пояснила, что каждая операция подписывается электронной подписью, чтобы каждая транзакция была согласована, требуется иная структура для проведения таких операций. Также потребовались навыки узкопрофильных специалистов, на оплату услуг которых, была выделена внушительная сумма.

Для чего нужен цифровой рубль


Цифровой рубль является третьей формой денег, которую Банк России выпускает в качестве дополнительной валюты к уже существующим наличным и безналичным средствам.

Плюсы цифрового рубля 


                                                                                                                 Фото: iStock/Nikolay Evsyukov
   

Электронная валюта ускорит процесс проведения платежей, проста в использовании, безопасна, не облагается комиссией, исключает риски перераспределения средств в цифровые валюты других стран.


Цифровой рубль: минусы


К основным недостаткам цифровых рублей относят отсутствие возможности получать за них проценты. Пользоваться такой валютой можно только для совершения платежей или переводов. Кредиты или займы в такой валюте предоставляться также не будут. Кроме того, цифровые рубли не участвуют в программах лояльности, на оплату таким способом не распространяются скидки или кэшбек.

Пенсии в цифровых рублях


Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина прежде заявляла, что в обязательном порядке переводить заработные платы, пенсии или иные социальные выплаты в цифровые рубли не будут. У россиян есть возможность самостоятельно выбрать форму валюты, в которой они хотят получать денежные средства.

Несмотря на планы ЦБ РФ запустить массовое использования электронной денежной единицы с начала 2025 года, ее использование будет добровольным.

Читайте также:

Подмосковным пенсионерам провели урок финансовой грамотности

Подмосковному омбудсмену Фаевской с начала года поступило 163 обращения от пенсионеров

Стало известно, чего хотят россияне перед выходом на пенсию


#пенсии
#валюта
#банк
#кредиты
#выплаты
#цб рф
#банк россии
#социальные выплаты
Читайте нас в
В Минтрансе напомнили о правилах использования электросамокатов в непогоду
02 октября 2023, 18:02

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С наступлением осени такие факторы как дожди, опавшая листва, мокрый асфальт и сильная непогода становятся причинами аварий и травм.
Во избежание неприятных ситуаций следует придерживаться определенных правил и быть предельно осторожным.

В первую очередь всегда катайтесь на электросамокатах на специализированных дорожках. Это поможет избежать рисков столкновений с другими транспортными средствами. Движение по проезжей части категорически запрещено. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Если Вы едете по тротуару, то рекомендуется двигаться со скоростью пешеходов. Перед совершением обгона уведомите их при помощи звонка.

Самокат предназначен для эксплуатации одним человеком. Поездка вдвоем может закончиться, в лучшем случае, падением. Кроме этого, брать пассажиром или арендовать отдельный электросамокат для ребенка/подростка категорически запрещается. 

Также резкие маневры на мокром асфальте и листьях могут стать причинами потери контроля над СИМ и дальнейшим падением. Стоит отметить, что езда в состоянии опьянения запрещена правилами и может привести к более тяжелым последствиям, чем другие факторы.
 
Читайте также: 

В Подмосковье началось голосование по созданию тротуаров на региональных дорогах

Минтранс Подмосковья рекомендует завершать мотосезон

Крымский мост временно закрыли для движения транспорта
#непогода
#движение
#дожди
#электро московская область
#минтранс мо
Читайте нас в
Комлесхоз МО запускает конкурс красоты подмосковной природы
02 октября 2023, 17:57

Фото: istockphoto / Thomas Kloc

Комитет лесного хозяйства Московской области приглашает жителей Подмосковья принять участие в фотоконкурсе «Цвет настроения: осень».

Для участия в конкурсе необходимо разместить фотографию осеннего леса в закрепленном сообщении в телеграм-канале подмосковного Комлесхоза под постом фотоконкурса или в чатах лесничеств. Нужно подписать когда и где сделана фотография и поставить хештег #краскиосени2023.

Специалисты опубликуют самые красивые фотографии, а в начале ноября будут выбраны 5 самых красивых фотографий. Победителей конкурса ждут подарки

Фотоконкурс продлится до 1 ноября 2023 года.

Читайте также:

В подмосковном лесу нашли редкий гриб-коралл.

Подмосковные журавли задержались с перелётом на юг из-за необычно тёплой осени.

В Подмосковье начался сбор желудей для выращивания сеянцев.
#подмосковье
#журавли
#фотография
#специалисты
#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
Читайте нас в
В Госдуме рассказали, можно ли сдавать дачную баню в аренду
Депутат ГД Чаплин предупредил россиян о наказании за коммерческую баню на даче
02 октября 2023, 17:55

Фото: iStock/???? ??????

Депутат Государственной думы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что на землях индивидуального жилищного строительства, садовых некоммерческих товариществ и личных подсобных хозяйствах нельзя строить бизнес-бани. Об этом сообщает NEWS.ru.
Чаплин пояснил, что возведение такой постройки допускается только для личных нужд. Если такая постройка не является капитальным сооружением, то его можно не регистрировать.

«Организовать коммерческую баню можно только в объектах общественно-деловой застройки на землях населенных пунктов. А вот соседей по дачному участку, которые вдруг решили организовать бизнес даже только для членов СНТ, могут привлечь к ответственности за нецелевое использование участка», — приводит слова депутата NEWS.ru.

По словам Чаплина, для физических лиц размер штрафа составляет от 0,5 до 1% кадастровой стоимости, не ниже десяти тысяч рублей. Для должностных лиц — от 1 до 1,5%, не ниже, чем двадцать тысяч рублей. Для юридических лиц и председателей СНТ — от 1,5% до 2% кадастровой стоимости, но не ниже ста тысяч рублей.

Читайте также:

Депутат Гаврилов рассказал, в каких случаях дачники могут не платить налог

Комлесхоз МО запускает конкурс красоты подмосковной природы

Риелтор Агеева рассказала, как не попасть на мошенников при покупке недвижимости

#мо
#конкурс
#бизнес
#снт
#дачники
#депутат
Читайте нас в
Одесситы проголосовали против переименования площади Льва Толстого
02 октября 2023, 17:46

Фото: iStock/V-art

Жители Одессы проголосовали против переименования площади имени русского писателя Льва Толстого, которую в рамках декоммунизации хотят назвать в честь основоположников еврейской литературы на идише Менделе Мойхер-Сфорима. Об этом пишет местное издание «Думская», ссылаясь на итоги голосования.
«Одесситы не хотят переименовывать площадь Льва Толстого в площадь Менделе Мойхер-Сфорима», - говорится в сообщении.

Напомним, на Украине начали сносить советские памятники и переименовывать улицы еще в 2015 году. Именно тогда в стране приняли закон о декоммунизации.

Президент РФ Владимир Путин в ходе открытия заседания попечительского совета Мариинского театра заявил, что попытки отменить российское искусство на фоне его величия ничтожны. По его словам, Те, кто встал на этот путь, кто стремится вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия, прежде всего обкрадывают сами себя.

Читайте также:

Власти чешского города отказались переименовывать проспект Терешковой

Бюст Брежнева в Днепропетровской области разрисовали краской

Прилепин призвал поставить памятник Дарье Дугиной в Киеве
#памятники
#владимир путин
#президент
#закон
Читайте нас в
В эфире «России-1» заявили, что угнавший вертолет Кузьминов не доживет до суда
02 октября 2023, 17:44

Фото: iStock/gorodenkoff

Бойцы ГРУ (Главного разведывательного управления) считают, угнавший вертолет Ми-8 Максим Кузьминов не доживет до суда. Об этом спецназовцы заявили в интервью для телеканала «Россия-1».
Напомним, 9 августа 2023 года капитан ВКС России Максим Кузьминов угнал военный вертолет Ми-8, чтобы передать его в руки ВСУ. Операция «Синица» разрабатывалась украинской стороной около полугода и привела не только к потере вертолета, но и двух сослуживцев Кузьминова, который не согласились перейти на вражескую сторону. 

«Найдем человека и накажем по всей строгости закона нашего государства — за предательство, ну и за то, что предал своих братьев, братишек, с которыми служил непосредственно. Конечно, найдем. Мы до всех дотянемся, наши руки длинные», - заявил один из ГРУшников.  

Военные также отметили, что «до суда Кузьминов не доживет».

Читайте также: 

Минобороны России: Экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-28 пресекли переброску сил ВСУ

Минобороны опровергло, что на борту пропавшего Ми-8 был гражданин Таджикистана

Украинский военный Маркивский с аритмией рассказал, как его отправили в пекло
#операция
#военные
#вкс
#вертолёт
#всу
#ми-8
Читайте нас в
Детсад в красногорском ЖК «Пятницкие кварталы» достроят до конца года
02 октября 2023, 17:38

Фото: администрация г. о. Красногорск

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков посетил стройплощадку детского сада в ЖК «Пятницкие кварталы» и пообщался с жителями деревни Сабурово. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
На территории жилого комплекса, помимо школы, возводится детский сад на 310 мест. Сейчас его готовность составляет почти 70%. Это ещё один образовательный объект, который с нетерпением ждут дети и их родители, живущие в микрорайоне.

Все работы завершатся до конца этого года, а открытие планируется в первом квартале 2024-го, сообщил руководитель проекта «2Б» Дмитрий Плющ
«При строительстве садика используются современные материалы – клинкерная плитка, фиброцементные панели, энергосберегающие стеклопакеты, передовые системы отопления и вентиляции. На площади более 4 тыс кв м разместятся музыкальный и актовый зал, пищеблок, прачечные и пассажирский лифт», – сказал Плющ.
В садике создадут 12 групп, в том числе две ясельные. Каждая группа будет иметь свою игровую зону с теневым навесом и малыми формами для развития малышей. Безопасность обеспечит прорезиненное напольное покрытие.   

На стройплощадке вместе с детьми присутствовали родители будущих воспитанников. Они одними из первых увидели учреждения, в которые будут ходить их дети, и выразили свои пожелания. 

Читайте также:

В Мытищах построили детсад на 250 мест

В Красногорске до конца года достроят пять детсадов

В Ленинском районе Подмосковья построят детсад на 325 малышей

 

#красногорск
#дмитрий волков
#детский сад
#детсад
#строительство
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Украинского олигарха Коломойского* внесли в список террористов и экстремистов
02 октября 2023, 17:28

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украинский олигарх Игорь Коломойский* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, говорится в соответствующем документе, опубликованном в открытом доступе.
«Коломойский* Игорь Валерьевич, 13.02.1963 г.р. Днепропетровск Украинской ССР», - сообщается в документе Росфинмониторинга. 

По информации из открытых источников, Коломойский* – основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа. Занимает восьмое место в рейтинге самых богатых людей Украины (2020) с состоянием в 1 млрд долларов.

Читайте также: 

Украинскую телеведущую Ефросинину осудили на семь лет колонии за фейки о ВС РФ

Аспирант Мифтахов арестован по ходатайству ФСБ за оправдание терроризма

Владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка внесли в перечень террористов

*Признан экстремистом на территории РФ
#украина
#бизнес
#террористы
Читайте нас в
Достижения.рф