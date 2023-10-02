В США рыбак поймал рыбу с «человеческими» зубами

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«Моя дочь хочет сохранить эти рыбьи зубы и положить их под подушку для зубной феи, потому что они очень похожи на человеческие», — рассказывает Брайан Саммерлин.
Ранее Кит Деграфф выловил алеутского морского окуня длиной более метра и случайно побил рекорд штата Аляска. Первые 3 часа рыбакам совсем не везло. Потом Деграфф забросил наживку на глубину примерно 300 метров и почувствовал, что клюнула крупная рыба.
Когда мужчина вытащил рыбу на борт лодки, выяснилось, что добычей стал алеутский морской окунь длиной 106 см. Он весил более 19 кг. Таким образом американец побил рекорд Аляски, который был установлен в 2013 году. Тогда другой рыбак выловил особь весом 17,7 кг.
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