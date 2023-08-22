В США родился уникальный жираф

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Основатель зоопарка Тони Брайт пока не высказывал гипотез, почему у детеныша нет пятен. Но отметил, что популярность новорожденного помогает привлечь внимание в целом к виду, который находится под угрозой исчезновения.
«Дикие популяции тихо вымирают, мы потеряли 40 процентов дикой популяции жирафов за последние три десятилетия», — подчеркнул Тони Брайт.В 2008 году численность сетчатых жирафов составляла 36 тысяч, а к 2018 году уменьшилась вдвое.
Зоопарк попросил посетителей выбрать имя для новорождённого жирафа. Все предложенные имена являются отсылкой к суахили, языку, который используют в Восточной Африке, на родине сетчатых жирафов. Среди предложенных имён: Кипеки (в переводе «уникальный»), Фрияли («необыкновенный»), Шакири («самая красивая») или Джамелла («невероятной красоты»).
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