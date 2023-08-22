Радио1
Главная / Новости / Общество/ В США родился уникальный жираф

В США родился уникальный жираф

22 августа 2023, 18:45

Фото: istockphoto/galitskaya

Единственный в мире жираф без пятен родился в американском зоопарке в Теннесси.
Жираф без пятен появился на свет в зоопарке Brights Zoo, пишет New York Post. Жирафёнок родился полностью коричневым, без пятен. По словам экспертов, он единственный жираф с такой особенностью. Рост новорождённого составляет около 1,8 метра. Он полностью здоров и находится под присмотром матери.

Основатель зоопарка Тони Брайт пока не высказывал гипотез, почему у детеныша нет пятен. Но отметил, что популярность новорожденного помогает привлечь внимание в целом к виду, который находится под угрозой исчезновения.

«Дикие популяции тихо вымирают, мы потеряли 40 процентов дикой популяции жирафов за последние три десятилетия», — подчеркнул Тони Брайт.
В 2008 году численность сетчатых жирафов составляла 36 тысяч, а к 2018 году уменьшилась вдвое.

Зоопарк попросил посетителей выбрать имя для новорождённого жирафа. Все предложенные имена являются отсылкой к суахили, языку, который используют в Восточной Африке, на родине сетчатых жирафов. Среди предложенных имён: Кипеки (в переводе «уникальный»), Фрияли («необыкновенный»), Шакири («самая красивая») или Джамелла («невероятной красоты»).

Читайте также:

Россия обсудит с ЮАР импорт экзотических животных из Лимпопо

Немецкие зоопарки объявили сбор средств из-за энергокризиса в стране

В Московском зоопарке поселились три молодых африканских страуса
#сша
#зоопарк
#животные
Читайте нас в
Суровикин освобожден от должности главкома ВКС
РБК: Суровикина сняли с должности главкома ВКС
22 августа 2023, 19:11

Фото: сайт Кремля

Генерал армии Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Об этом изданию РБК сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник издания отметил, что в настоящее время, генерал находится в отпуске. По словам источника агентства, Суровикин действительно освобожден от ранее занимаемой должности, однако, согласно кадровому решению российского оборонного ведомства, он переведен на другую работу.  

Новая должность генерала в настоящее время не названа. 

Читайте также: 

Ходаковский: Решение оставить Херсон принял лично генерал Суровикин

Картаполов заявил, что генерал Суровикин сейчас отдыхает

ОНК: Генерала Суровикина нет в «Матросской тишине» и «Кремлевском централе»

#россия
#армия
#минобороны рф
Читайте нас в
В Турции закрыли пролив Дарданеллы
22 августа 2023, 19:04

Фото: istockphoto/Dikuch

Минтранс Турции сообщает о том, что пролив Дарданеллы закрыт для прохода судов из-за лесных пожаров.
Пролив Дарданеллы из-за лесного пожара закрыли для прохода судов в направлении Мраморного моря, пишет ТАСС.
 
«Из-за лесного пожара в районе Чанаккале — Кепез временно приостановлено движение судов в проливе Дарданеллы в направлении юг — север. Движение судов осуществляется в одном направлении», — сообщает турецкий Минтранс.
Ранее сообщалось, что в Стамбуле ожидают новое землетрясение. В опасности могут оказаться 600 тысяч домов.

Об этом изданию Türkiye сообщил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мехмет Ожасеки.

«Стамбул нас пугает. Здесь около 6 млн домов. Вероятно, 600 тысяч не выдержат землетрясения», —сообщил Ожасеки, добавив, что порядка 1,5 млн домов могут пойти под снос из-за возможного землетрясения.
Читайте также:

Haber Global: Турция гарантирует безопасный проход для судов с зерном из портов Украины

В Стамбуле могут разрушиться 100 тысяч домов из-за сильного землетрясения

Сейсмолог Шебалин раскрыл, грозят ли России землетрясения из-за Турции
#турция
#судно
#новости
Читайте нас в
Москалькова дала оценку книге «Украинские преступления против человечности»
22 августа 2023, 18:39

Фото: сайт Кремля

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова высоко оценила книгу «Украинские преступления против человечности», которая написана на основе расследований Международного общественного трибунала, куда вошли правозащитники разных стран. Об этом сообщают «Аргументы недели».
«Ценность книги в том, что она систематизирует человеческие свидетельства, делая их историческим документом. Сложный путь проделали авторы исследования, складывая разрозненные факты и человеческие трагедии в масштабную продуманную картину попрания прав человека», — приводят слова омбудсмена «Аргументы Недели».

Москалькова обратила внимание на то, как авторы произведения на основе свидетельств показывают методы расправы неонацистов с беззащитными. Она также отметила, что эта книга находится у нее «в закладках».

Основанием для написания книги стали более 600 реальных свидетельских показаний и 456 человеческих судеб и историй, которые собраны МОТ по факту преступлений, совершённых ВСУ в Донбассе.

Читайте также:

Москалькова после ЧП в Таганроге обратилась к верховному комиссару ООН

Военный эксперт Никулин объяснил, чем обернется для мира сброс воды с Фукусимы

В ГД призвали создать реестр имеющих право на проведение опасных экскурсий юрлиц
#эксперт
#книги
#чп
#книга
#право
#всу
#спецоперация
#донбасс
Читайте нас в
Воробьёв объявил о готовности всех подмосковных школ к новому учебному году
22 августа 2023, 18:39

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Все школы Подмосковья готовы к открытию в День знаний. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе встречи с общественниками Химок. Он рассказал жителям о подготовке образовательных учреждений региона к началу учебного года.
«У нас все школы готовы к 1 сентября. В этом году видим рост числа учащихся, стараемся, чтобы и форма, и содержание соответствовали. Предыдущий учебный год мы закончили успешно, высоко котируемся по качеству образования. Регион – в лидерах. ВПР, олимпиады, ЕГЭ, ОГЭ, различные соревнования показывают, что и педагоги, и ученики оправдывают вложения, инвестиции в систему образования», – отметил Воробьёв.
На встречу, которая прошла в парке Толстого, пришли представители предприятий, социальных учреждений, депутаты, журналисты, члены общественных и молодёжных организаций. 
 
Обсудили преобразования, которые происходят в городском округе, дальнейшие планы, задали беспокоящие вопросы. Главными темами стали модернизация системы теплоснабжения муниципалитета, благоустройство и подготовку к 1 сентября. 
 
Читайте также:

Воробьёв: систему теплоснабжения Химок полностью приведут в порядок в 2025 году

Воробьёв: в Подмосковье продолжат создавать парки в лесах

В Химкинской областной больнице в этом году обновят все рентген-аппараты

#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#школы
#1 сентября
#день знаний
Читайте нас в
Военный эксперт Никулин объяснил, чем обернется для мира сброс воды с Фукусимы
22 августа 2023, 18:17

Фото: iStock/IG_Royal

Военный эксперт, экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин заявил, что решение о начале сброса воды с АЭС «Фукусима-1» — это недружественный шаг по отношению к РФ, КНР, Северной и Южной Корее. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
«Пострадают в данном случае все. Тихий океан и так очень сильно загажен. В первую очередь в этом виноваты американцы, которые провели там немало ядерных испытаний, а сейчас все будут сваливать на Фукусиму», — цитирует Никулина Общественная служба новостей.

Военный эксперт отметил, что последствия такого поступка со стороны правительства Японии будут иметь крайне серьезные последствия. Никулин рассказал, что причина такого решения заключается в переполненных японских хранилищах. 

Напомним, премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с атомной электростанции «Фукусима-1» начнётся уже 24 августа. 

Читайте также:

ТАСС: Японское правительство приняло решение начать сброс воды с АЭС «Фукусима-1»

В Японии обсудят сроки сброса воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан

Китай запретил ввоз продуктов из Японии в ответ на сброс воды с «Фукусимы»

#эксперт
#правительство
#аэс
#министр
#служба
#япония
#отходы
#вода
#ядерное
Читайте нас в
Воробьёв: систему теплоснабжения Химок полностью приведут в порядок в 2025 году
22 августа 2023, 18:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

За три года в рамках инвестиционной и производственной программ, реализуемых на территории городского округа Химки, планируется вложить 1,7 млрд рублей. Они пойдут на модернизацию трубопроводов, котельных, тепловых пунктов и других объектов городского округа. В 2025 году систему теплоснабжения полностью приведут в порядок. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе встречи с общественниками Химок.
Вопрос модернизации системы теплоснабжения в округе поднял гендиректор компании «Геоком» Руслан Шаипов. Он рассказал, что зимой в микрорайоне Сходня, где он живёт, часто отключали горячую воду и отопление. 
«Этой зимой у нас были прорывы сетей из-за ветхости, регулярные аварии. Андрей Юрьевич взял ситуацию под контроль. Была разработана программа модернизации на территории городского округа Химки, рассчитанная на замену сетей, которые наиболее остро нуждаются в этом. Для жителей Сходни это очень чувствительная тема. Регулярное отключение горячей воды и отопления создавало неудобства. Мы рассчитываем, что реализация программы значительно улучшит ситуацию», – сказал Шаипов.
В этом году работы проводятся на улицах Ленинградской, Школьной, Совхозной, Железнодорожной, Молодёжной и по другим адресам, где прошлой зимой возникали проблемы с подачей тепла. 11 из 15 проблемных участков уже готовы, и в ходе предстоящего отопительного сезона улучшения почувствуют около 80 тыс человек. 
 
На встречу, которая прошла в парке Толстого, пришли представители предприятий, социальных учреждений, депутаты, журналисты, члены общественных и молодёжных организаций. 
 
Обсудили преобразования, которые происходят в городском округе, дальнейшие планы, задали беспокоящие вопросы. Главными темами стали модернизация системы теплоснабжения муниципалитета, благоустройство и подготовку к новому учебному году. 

Читайте также:

Воробьёв: в Подмосковье продолжат создавать парки в лесах

Химчане рассказали Воробьёву об улучшении транспортной ситуации в муниципалитете

В Химкинской областной больнице в этом году обновят все рентген-аппараты
#химки
#теплоснабжение
#теплотрасса
#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Подмосковному хозяйству выделили 1,2 миллиона рублей на развитие пчеловодства
22 августа 2023, 18:12

Фото: istockphoto / Valengilda

Начинающее пчеловодческое хозяйство в городском округе Шаховская получило средства государственной поддержки на развитие производства.

На данный момент на предприятии содержится 21 пчелиная семья. После увеличения мощности, на производстве появится возможность содержать 150 пчелосемей. 
«Хозяйство получило грант «Агростартап» в размере 1,2 млн рублей. На эти средства предприятие приобретет дополнительный земельный участок, закупит ульи и оборудование для пчеловодства, что позволит увеличить объемы. За 5 лет хозяйство планирует увеличить количество пчелосемей до полутора тысяч и выйти на объем производства в 20 тонн меда», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.
В 2023 году запланировано вручить гранты предприятиям на сумму 53,1 миллиона рублей. 

Читайте также:

Подмосковное хозяйство по выращиванию картофеля получило грант более 4 млн рублей.

Подмосковным предпринимателям расскажут об актуальных проблемах при увольнении работников.

Новая услуга упростила размещение фасадных вывесок в Подмосковье.
#подмосковье
#мёд
#бизнес
#продукты
#шаховская
#участок
#предприятие
#оборудование
#развитие
#счёт
#георгий филимонов
Читайте нас в
Более 122 млн поездок по социальным картам совершили пассажиры Мострансавто в 2023 году
22 августа 2023, 18:06

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

С начала текущего года пассажиры Мострансавто совершили свыше 122 миллионов поездок, зарегистрированных с помощью социальных карт жителя Московской области и карты москвича.

Лидером по количеству льготных поездок стал МАП № 12 в Ногинске, где было совершено 17,2 миллиона поездок, далее идет МАП № 10 в Королёве, где совершили 17,1 миллионов операций, на третьем месте МАП № 8 в городе Химки.

Жители и гости региона могут оплатить проезд в автобусах Мострансавто с помощью банковских и транспортных карт «Стрелка», «Тройка»

Читайте также:

С 15 августа поездки на аэроэкспрессе станут выгоднее.

Химчане рассказали Воробьёву об улучшении транспортной ситуации в муниципалитете.

В мобильном приложении теперь можно отследить все подмосковные автобусы.
#проезд
#мострансавто
#тройка
#автобусы
#жители
#поездки
Читайте нас в
В Балашихе благоустроили новый зелёный сквер
22 августа 2023, 18:00

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

В Министерстве благоустройства Московской области сообщили, что работы по обустройству сквера на улице Лесные поляны в микрорайоне Салтыковка городского округа Балашиха завершились.

Сквер на улице Лесные поляны в микрорайоне Салтыковка городского округа Балашиха уже открыт для жителей, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

«Сквер победил во Всероссийском голосовании 2022 года за объекты благоустройства. За его обновление отдали свои голоса более 13 тысяч жителей Балашихи. Мы учли пожелания горожан — обновили дорожки, установили детскую площадку, расширили спортивную зону. И теперь, когда работы завершены, у жителей Салтыковки появилось еще одна комфортная территория для приятного и полезного времяпрепровождения»,— рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Специалисты обустроили дорожно-тропиночную сеть с учетом «народных троп», новые детские и спортивные площадки и зоны отдыха. 

Также, в сквере установили новую систему освещения и видеонаблюдение. 

Читайте также:

Андрей Воробьёв посетил новый парк «Авангард» в Электростали.

В Долгопрудном появятся необычные клумбы.

В Балашихе благоустроили сквер «Бульвар цветов».
#видеонаблюдение
#михаил хайкин
#балашиха
#радио
#специалисты
#министр
#площадки
#служба
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников