В США считают преждевременным оценивать влияние мятежа на ход СВО

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno
Госдеп США: «слишком рано» оценивать влияние мятежа ЧВК на ход СВО
Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что еще слишком рано давать оценку влияния мятежа ЧВК «Вагнер» на ход специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель госдепартамента также отметил, что на данный момент США неизвестно, где находится лидер ЧВК «Вагнер».
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в Совете Федерации не увидели необходимости в отдельном законе по ЧВК
«На мой взгляд, пока слишком рано что-либо говорить», — сказал Миллер во время брифинга.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в Совете Федерации не увидели необходимости в отдельном законе по ЧВК
Екатерина Коршунова