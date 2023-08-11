В США сообщили тревожные новости о маневре Путина у Аляски

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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что группа российских и китайских кораблей у берегов Аляски испугала американцев. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Они тоже могут сделать то, что мы делали годами. Мы заплываем в чужие территориальные воды или двигаемся вдоль их границ», — заявил Макгрегор.
Он также считает, что на данный момент США напоминают хулигана, который всех держал в страхе, а теперь наконец-то получил сдачи и не понимает, как это возможно.
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Екатерина Коршунова