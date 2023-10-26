В США уборщица нашла лотерейный билет и сделала его владельца миллионером

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Американец выиграл в лотерею и стал миллионером благодаря внимательной уборщице.
Сайт лотереи Massachusetts Lottery сообщает, что Халил Сусса из города Медфорд, Массачусетс, купил билет мгновенной лотереи несколько месяцев назад. По его словам, он стал проверять его сразу после покупки, а потом и вовсе забыл о нём.
Потерянный билет лежал несколько месяцев в вазе. Его нашла женщина, убиравшаяся в доме Суссы. Мужчина проверил его, и оказалось, что он выиграл миллион долларов. Часть выигрыша мужчина отдаст другу и пожертвует на благотворительность.
Ранее в США мужчина 7 лет вписывал в лотерейные билеты одни и те же числа и выиграл.
В США мужчина 7 лет вписывал в лотерейные билеты одни и те же числа и выиграл
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Потерянный билет лежал несколько месяцев в вазе. Его нашла женщина, убиравшаяся в доме Суссы. Мужчина проверил его, и оказалось, что он выиграл миллион долларов. Часть выигрыша мужчина отдаст другу и пожертвует на благотворительность.
«Все числа — это даты дней рождения членов моей семьи», —поделился мужчина.Читайте также:
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Мария Фирсова