В США учёные обнаружили неизвестных подземных многоножек без глаз и с 486 лапками

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области
Исследователи обнаружили под землей в Южной Калифорнии ранее неизвестный вид подземных многоножек.
Associated Press пишет, что членистоногое было обнаружено в начале туристического маршрута, рядом с шоссе и придорожной кофейней.
Новый вид получил название лос-анджелесская нитяная многоножка или Illacme soca. Группа ученых из Университета Беркли, Политехнического университета Вирджинии и Университета Западной Вирджинии написали статью об этом в журнале ZooKeys.
Многоножка в длину не больше скрепки для бумаг, а толщину можно сравнить с графитовым стержнем для карандаша. Многоножка обладает 486 лапками. Её прозрачное тело напоминает щупальцы медузы.
Такие многоножки живут примерно в 10 см под поверхностью земли. Вместо глаз у них особые антенны, которые похожи на рога. Нитяные многоножки выделяют необычный по химическому составу секрет.
Также в Калифорнии в 1926 году была обнаружена многоножка Illacme plenipes, которая обладает 750 конечностями.
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Новый вид получил название лос-анджелесская нитяная многоножка или Illacme soca. Группа ученых из Университета Беркли, Политехнического университета Вирджинии и Университета Западной Вирджинии написали статью об этом в журнале ZooKeys.
Такие многоножки живут примерно в 10 см под поверхностью земли. Вместо глаз у них особые антенны, которые похожи на рога. Нитяные многоножки выделяют необычный по химическому составу секрет.
Также в Калифорнии в 1926 году была обнаружена многоножка Illacme plenipes, которая обладает 750 конечностями.
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Мария Фирсова