В США за истязание детей арестовали ведущую блога о семейном счастье Руби Франки

Фото: iStock/Igor Vershinsky
В штате Юта по обвинению в истязании детей арестовали Руби Франки, ведущую популярный в Америке блог о семейном счастье и воспитании детей.
NBC News пишет, что мать шестерых детей Руби Франки была арестована после того, как в полицию обратился один из соседей. Он заявил, что женщина постоянно истязает своих детей и морит их голодом.
Во время обыска правоохранители обнаружили двоих истощённых подростков, один из которых был связан скотчем. Ещё четверых несовершеннолетних детей изъяли из семьи и передали социальным службам. Блогерше предъявили обвинение в жестоком обращении с детьми при отягчающих обстоятельствах.
Руби Франки является автором популярного блога на YouTube, где рассказывает о семейных ценностях и методах воспитания детей.
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Во время обыска правоохранители обнаружили двоих истощённых подростков, один из которых был связан скотчем. Ещё четверых несовершеннолетних детей изъяли из семьи и передали социальным службам. Блогерше предъявили обвинение в жестоком обращении с детьми при отягчающих обстоятельствах.
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Мария Фирсова