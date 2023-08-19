В Стамбуле могут разрушиться 100 тысяч домов из-за сильного землетрясения

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Если в Стамбуле произойдет сильное землетрясение, оно может уничтожить около 100 тысяч домов, которые не защищены от стихийного бедствия.
Такой прогноз дал газете Hürriyet ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр. По его словам, появление такого землетрясение – это вопрос исключительно времени. Герюр сказал, что геосфера вошла в тот период, когда сильные толчки на турецкой территории будут происходить всё чаще.
По мнению эксперта, ранее правительство не уделяло должного внимания сейсмологической безопасности зданий. Сейчас нужно возвести новое, защищенное от землетрясений жилье, и переселить людей туда. По прогнозам сейсмологов, сильное землетрясение в Стамбуле магнитудой не ниже 7 с вероятностью в 65% может произойти до 2030 года, и с вероятностью в 95% - в течение 70 лет. Землетрясение повредит как минимум 211 тысяч домов. При этом в каждой квартире проживают в среднем три человека.
Напомним, 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции случилось два мощных землетрясения. Стихия затронула 10 провинций страны, а также Сирию. Число погибших достигло почти 46 тысяч. Обрушилось 26,3 тысячи зданий. Ущерб превысил 105 млрд долларов.
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«Мы знаем, что в смертельной опасности находятся люди в 100 тысячах зданий в Стамбуле. Давайте сначала разберемся с этими людьми», - сказал Наджи Герюр.
Напомним, 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции случилось два мощных землетрясения. Стихия затронула 10 провинций страны, а также Сирию. Число погибших достигло почти 46 тысяч. Обрушилось 26,3 тысячи зданий. Ущерб превысил 105 млрд долларов.
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Мария Фирсова