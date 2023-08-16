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В Стамбуле запасов воды осталось на на 61 день

NTV: В Стамбуле городских запасов воды осталось на два месяца
16 августа 2023, 23:04

Фото: iStock/9parusnikov

В Стамбуле уровень наполненности водохранилищ впервые с 2014 года опустился до низких показателей, сообщает NTV.

Уточняется, что при сохранении сегодняшней ситуации запасов воды в турецкой столице хватит на 91 день. При учете того, что 25% испаряются, показатель снижается до 61 дня.

В шести из десяти водохранилищ Стамбула запасы воды опустились на 20% ниже нормы. У плотины Пабучдере, де 4,47% запасов, зафиксирован минимальный уровень жидкости. В настоящее время степень наполненности водохранилищ составляет 33,37%, что стало самым низким показателем с 2014 года (тогда он составил 28,9%). В 2015 году удалось достичь максимальных цифр ( 95%).

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#температура
#турция
#вода
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17 августа: какой сегодня праздник, традиции и приметы
День создания ВОИ и день Авдотьи Малиновки: какие праздники отмечают 17 августа
17 августа 2023, 00:01

Фото: IStock/Chainarong Prasertthai

Сегодня, 17 августа, в России отмечается несколько праздников, посвящённых проблемам инвалидности, чёрным котикам и даже улиткам. Подробнее об интересных торжествах сегодняшнего дня — в материале «Радио 1».

День создания Всероссийского общества инвалидов (ВОИ)

В категорию незащищённых граждан относят детей, женщин и людей с инвалидностью. Они часто оказываются в ситуации, когда необходима поддержка и защита. Для этой цели существуют специальные организации и структуры, предоставляющие помощь в таких случаях. Так, 17 августа 1988 года появилось Всероссийское общество инвалидов (ВОИ. Основная миссия ВОИ – поддержка людей, потерявших свою трудоспособность из-за различных обстоятельств: травм, болезней или возраста.

Одной из ключевых задач организации является интеграция инвалидов в общество. Для этого они проводят образовательные программы, тренинги и мероприятия, направленные на повышение осведомлённости общества о проблемах инвалидов. Несмотря на то, что организация существует на добровольческих условия, она помогает людям с инвалидностью получить лекарства и реабилитационные средства. Организация также борется за равноправное положение инвалидов в обществе и их право на участие во всех аспектах жизни страны.

Каждый год 17 августа Всероссийское Общество Инвалидов отмечает день своего создания. В этот день проводятся разнообразные праздничные мероприятия и благотворительные акции, направленные на привлечение внимания к проблемам инвалидов и поддержку их прав. Этот день становится знаковым моментом в календаре, напоминая об обязательстве общества помогать тем, кто нуждается в защите и поддержке.

Авдотья Малиновка  

Авдотья Малиновка – особенный праздник, сочетающий в себе религиозные и народные традиции. В этот день почитается память преподобной мученицы Евдокии Римляныни в православной церкви.

Преподобная Евдокия Римляныня с детства воспитывалась в христианской вере. В период гонений на христиан, проводимых персидским царём Сапором, девушку арестовали. Но в заключении её вера только укреплялась, она помогала другим узникам проповедями. Позже об этом донесли до царя, который в ярости приказал подвергнуть Евдокию ужасным пыткам, а затем казнить её. 

С праздником Авдотьи Малиновки связано множество традиций и обрядов. В это время в лесах созревают ягоды дикой малины, которые являются одним из самых любимых угощений для детей. С самого утра дети вместе со старшими братьями и сёстрами спешат в лес, собирая ягоды в лукошки. Это позволяет им насладиться сладкими ягодами на месте и также приготовить варенье на будущее. В результате этой давней традиции, 17 августа получил прозвище «Малиновка».

Также 17 августа часто характеризуется началом моросящих дождей, которые наполняют влагой невысушенные стога сена на полях. Местные жители, стараются убирать сено в амбары, чтобы избежать потери. В связи с этим обстоятельством день приобрёл ещё одно наименование – «Сеногнойка». 
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День благодарности чёрным котам

В мире, полном магии и загадок, существует особый день, посвящённый таинственным созданиям - День благодарности чёрным котам. Этот необычный праздник отмечается ежегодно 17 августа. 
 
В этот день множество котолюбов и магии объединяются, чтобы отметить и поздравить чёрных котов, предоставив им особое внимание и ласку. В разных частях света проходят разные акции в этот день: от благотворительных акций в приютах для животных до фотоконкурсов с участием чёрных котов.

Так что, если у вас есть чёрный котик, не упустите шанс отпраздновать День благодарности чёрным котикам, показать свою любовь и благодарность за их уникальность и невероятное волшебство, которое они приносят в вашу жизнь.

День проснувшихся улиток

Этот необычный праздник отмечают любители наблюдать за жизнью и преображениями маленьких существ вокруг нас.

День Пробудившихся Улиток — это необычное напоминание о том, что в природе всё связано, и каждый её элемент имеет свою роль. Этот праздник учит нас ценить даже самые скромные и незаметные проявления жизни вокруг нас, ведь они являются частью этого удивительного мира.

День лысых ёжиков

День лысых ёжиков — это шуточный праздник с серьёзным подтекстом. Его смысл в том, что к природе нужно относиться бережно.  

Природа наградила ежей хорошей защитой — иголками, перед которыми хищники, как правило, пасуют. Однако молодые особи лишены этой естественной брони. Вернее, иголки есть, но они ещё нежные и совсем не колючие. Всемирный день лысых ёжиков призывает людей бережно относиться к ежиному молодняку. Иногда ёж теряет иглы вследствие заболевания.

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#праздник
#традиции
#мероприятия
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«Детский мир» открывает дискаунтеры «Ещё», где цены на большинство товаров ниже 99 рублей
16 августа 2023, 21:51

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Крупнейший в России продавец детских игрушек «Детский мир» начал открывать дискаунтеры «Ещё». Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.
Известно, что уже открыты такие магазины, в Москве и Дзержинске.

Уточняется, что в дискаунтерах «Ещё» будут продаваться товары для дома, одежда, обувь, игрушки, средства для ухода и гигиены и многое другое по ценам ниже рыночных. Более тысячи представленных товаров не превышают по стоимости 99 рублей.

В планах у компании открыть магазины в Воронеже, Ярославле, Нижнем Новгороде и других российских городах.  

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#игрушки
#товары
#одежда
#магазины
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Минтруд: Ветераны СВО смогут автоматически получать ежемесячные льготные выплаты
16 августа 2023, 21:08

Фото: iStock/Fascinadora

Минтруд РФ подготовило проект постановления, согласно которому пенсии ветеранам СВО будут ежемесячно назначаться автоматически. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Социальный фонд путём самостоятельного взаимодействия с ведомствами будет собирать необходимую информацию для осуществления выплаты.

Это позволит ветеранам боевых действий получать выплату автоматически. Особенно удобна такая функция будет для тех военнослужащих, которые продолжают находиться на фронте и не могут быстро подать заявление на получение ежемесячной денежной выплаты.

В Минтруде напомнили, что в настоящее время ветераны боевых действий должны запросить выплату через портал Госуслуг, в отделении Соцфонда или в МФЦ.

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#выплаты
#ветераны
#сво
#минтруд
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СПЧ потребовал защитить россиян от принудительного выселения из Латвии
16 августа 2023, 20:53

Фото: iStock/gargantiopa

Комиссия Совета по правам человека при президенте РФ по международному сотрудничеству потребовала защитить россиян, проживающих в Латвии, от принудительного выселения. Об этом сообщила пресс-служба СПЧ.
С 1 сентября в силу вступят изменения в законодательство Латвии, согласно которым русскоязычные жители, не сдавшие экзамен по латышскому языку, принудительно будут выселяться из страны. В связи с этим, 6 тысяч граждан России, проживающих на территории республики, могут быть выдворены на её пределы.

Члены СПЧ обратились к зарубежным правозащитникам с просьбой о защите российских граждан, которые имеют официальный вид на жительство в Латвии.

При этом уточняется, что в основном под эту меру попадают пенсионеры, живущие в Латвии ещё со времён СССР.

Кроме того, в комиссии СПЧ считают циничным требование не только о прохождении экзамена, но и об указании политических взглядов и отношения к России. Такие требования нарушают Международный пакт о гражданских и политических правах ООН и Европейскую конвенцию по правам человека.

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#латвия
#россия
#закон
#спч
#защита
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Шадаев: в России не хватает «айтишников»
Шадаев: Минцифры подсчитало дефицит IT-специалистов в России
16 августа 2023, 19:39

Фото: iStock/scyther5

В России наблюдается дефицит IT-специалистов, который, по подсчётам Минцифры, составляет от 500 до 700 тысяч человек. Об этом на совещании президента с членами правительства сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
Он уточнил, что недостаток специалистов не даёт высоких темпов развития отрасли.

При этом, он заметил, что количество сотрудников IT-компаний в прошлом году увеличилось на 13%. В настоящее время в России работают около 740 тысяч специалистов этой сферы.

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#it
#дефицит
#специалисты
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Минздрав поддержал предложение Даванкова о нанесении маркировки на полезные продукты
16 августа 2023, 19:08

Фото: iStock/Drazen Zigic

Минздрав принял предложение вице-спикера Госдумы, кандидата в мэры Москвы Владислава Даванкова (партия «Новые люди») о нанесении маркировки на полезные продукты питания. Об этом депутат заявил в эфире телеканала «Москва Доверие».
По его словам, товаров на прилавках настолько много, что среди них сложно найти продукты с хорошим составом. При этом, сама этикетка настолько информативна, что трудно сразу выяснить, качественный ли это продукт и правильный ли у него состав. А маркировка позволит сразу это определить.

По мнению Даванкова, такое нововведение облегчит людям поиск нужных продуктов, а также поспособствует сохранению их здоровья.

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#продукты
#маркировка
#минздрав
#здоровье
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Мошенники могут получить доступ к личным данным через взлом публичного Wi-Fi
16 августа 2023, 18:46

Фото: istockphoto/ArisSu

Мошенники могут взломать публичный Wi-Fi или создать фальшивую точку доступа к сети, чтобы получить возможность использовать личные данные россиян для кражи средств со счетов. Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале Сбербанка.
Специалисты по безопасности финансово-кредитной организации рекомендуют, прежде чем подключаться к Wi-Fi в метро, кафе или другом общественном месте, убедиться, что в системе используется шифрование WPA2/WPA3. Информацию об этом можно найти в разделе «Тип безопасности» в свойствах точки доступа сети. Также заходить нужно только на сайты с безопасным соединением. В адресной строке должно быть изображение замочка и буквы http.

Эксперты по безопасности рекомендуют не пользоваться банковскими приложениями, не совершать оплату и ничего не скачивать, если совершено подключение через публичный Wi-Fi. Кроме того, обязательно следует установить надежную антивирусную программу.

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#эксперты
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#мошенники
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Путин призвал выделить деньги на развитие IT-инфраструктуры в региональных школах
16 августа 2023, 18:46

Фото: iStock/Ridofranz

Президент РФ Владимир Путин сообщил о необходимости выделения денег регионам для развития IT-инфраструктуры в школах.
Речь шла, в частности, об обеспечении учебных заведений интернетом и электронным оборудованием.

Путин обратился к Минцифры и Минфину с просьбой о выделении денег из бюджета для помощи регионам, у которых не хватает финансирования для развития IT-сферы в школьных учреждениях.

Президент уточнил, что реализовать задуманное будет не трудно, поскольку средств необходимо не так много, потому что уже большое количество регионов имеют всё необходимое оборудование в школах.

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#владимир путин
#школа
#бюджет
#развитие
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ГУСТ приглашает принять участие в голосовании за «Самый зеленый двор Подмосковья»
16 августа 2023, 18:30

Фото: пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области

В начале августа Главное управление содержания территорий запустило конкурс на лучшую идею по озеленению дворовых территорий многоквартирных домов, воплощенную в жизнь местными жителями.

Главными условиями конкурса были: любовь к своей территории и использование экологичных материалов при декоре, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Сбор заявок на участие в конкурсе уже завершён. Наступил следующий этап: выбор победителя.

Победитель конкурса будет выбран методом голосования с помощью жителей Подмосковья. 

«В общей сложности мы рассмотрели 117 заявок из 36 городских округов. Активнее всего делились своими цветущими клумбами и палисадниками жители Балашихи, Реутова, Королева, Подольска, Волоколамского,Красногорска и Мытищ. Истории создания и идеи у всех разные, креативные», — поделилась Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.


Жители, желающие принять участие в выборе самого зеленого двора Подмосковья, могут проголосовать по ссылке. 

Голосование продлится с 15 по 18 августа. 

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В Подмосковье создали мобильные бригады специалистов для ремонта детских площадок.
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#служба
#экология
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