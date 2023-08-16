В Стамбуле запасов воды осталось на на 61 день

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В шести из десяти водохранилищ Стамбула запасы воды опустились на 20% ниже нормы. У плотины Пабучдере, де 4,47% запасов, зафиксирован минимальный уровень жидкости. В настоящее время степень наполненности водохранилищ составляет 33,37%, что стало самым низким показателем с 2014 года (тогда он составил 28,9%). В 2015 году удалось достичь максимальных цифр ( 95%).
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