В старинном особняке в Санкт-Петербурге откроют Центр робототехники для детей

К новому образовательному кластеру, который создаётся на базе Технолицея им. В.И. Долгих в Истре, построят две дороги, чтобы учащимся и преподавателям было удобно добираться. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время проверки хода строительства.