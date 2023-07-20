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В старинном особняке в Санкт-Петербурге откроют Центр робототехники для детей

20 июля 2023, 20:43

Фото: iStock/Sorapop

В Санкт-Петербурге в старинном особняке Полежаевых откроют детский Центр робототехники, микроэлектроники и нанотехнологий. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

В ближайшее время в особняке начнутся реставрационные работы. В ходе работ благоустроят внутреннее убранство помещения, адаптируют его для малоподвижных граждан и приведут в порядок прилегающие территории.

Издание «Петербургский дневник» подчеркнуло, что открытие Центра планируется на сентябрь 2024 года. Также отмечается, что он является частью отделения дополнительного образования Президентского физико-математического лицея №239. В Комитете по образованию Петербурга отметили, что новое здание позволит разместить больше учеников, поскольку желающих много, но не все помещаются в одном здании.

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#робототехника
#Санкт-Петербург
#особняк
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Михаил Шувалов назначен на должность врио Главы городского округа Кашира
Михаил Шувалов назначен на должность временно исполняющего полномочия Главы городского округа Кашира
20 июля 2023, 20:31

Фото: iStock/macky_ch

Михаил Шувалов заявил, что с сегодняшнего дня приступил к работе временно исполняющего полномочия Главы городского округа Кашира, об этом он сообщил на своей странице в социальной сети ВК.
Шувалов выразил слова благодарности губернатору Московской области Андрею Воробьёву, заместителю Председателя правительства Московской области Марии Нагорной и депутатскому корпусу за оказанное доверие. 

Врио главы округа отметил, что рад находиться на Каширской земле. Он заверил, что приложит максимум усилий для того, чтобы его деятельность сказалась на благе жителей. Шувалов заявил, что намерен совершенствовать округ, делать его комфортным и развивающимся.  

«Впереди - большие задачи, направленные на развитие округа. И именно в командной работе, определяющей вектор развития, будем обеспечивать качественные и позитивные перемены на территории округа», - подчеркнул Шувалов. 
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#Шувалов
#Кашира
#Московская область
#глава
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На «КиноПоиск» составлен очередной протокол за ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних
20 июля 2023, 20:15

Фото: istockphoto/AntonioGuillem

Роскомнадзор составил очередной административный протокол в отношении онлайн-кинотеатра «КиноПоиск». Платформе вменяется показ несовершеннолетним фильмов с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений.
Речь собственно идет не о рекламе или пропаганде ЛГБТ-отношений, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого районного суда. Дело в том, что видеосервис не маркировал меткой «18+» фильмы, где присутствуют пикантные сцены с намеком на нетрадиционные отношения. 

Ранее «КиноПоиск» уже был оштрафован на 1 миллион рублей за маркировку «16+» вместо «18+» на транслируемых видеосервисом фильмах  «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник», «Идеальные незнакомцы» и некоторых других картинах. И это было далеко не первое административное наказание в отношении российских онлайн-кинотеатров за трансляцию ЛГБТ с некорректным возрастным ограничением. Ранее за такие нарушения уже были оштрафованы Star, Premier, «Мегафон-ТВ». По данной административной статье нарушителю может грозить штраф в размере от 1 до 4 миллионов рублей. В случае жесткого решения — приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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#Шувалов
#Кашира
#Московская область
#глава
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Картам UnionPay от «Тинькофф» грозит отключение за границей из-за новых санкций
«Тинькофф» предупредил клиентов о прекращении работы UnionPay за границей
20 июля 2023, 20:02

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Банковские карты «Тинькофф» 20 июля перестанут работать за границей, банк советует снять наличные, об этом сообщили в службе поддержки кредитной организации.
Уточняется, что в России проблем с пользованием картой возникнуть не должно. В каких именно странах держатели карт не смогут осуществлять денежные операции, в настоящее время уточняется.

В службе поддержки посоветовали снять денежные средства с карты, так как она перестанет работать с сегодняшнего дня из-за введенных накануне санкций. 

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#Тиньков
#карты
#банк
#оплата
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Житель Марий Эл осужден на 19 лет колонии за убийство жены на глазах у малолетней дочери
20 июля 2023, 19:47

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Вынесен приговор в отношении 37-летнего мужчины, совершившего жестокое убийство своей гражданской жены в присутствии их общей малолетней дочери. Он признан виновным по двум статьям: «Убийство, совершенное с особой жестокостью» и «Угроза убийством»
Как установили следствие и суд, находясь в квартире своей гражданской жены в городе Йошкар-Оле, в состоянии алкогольного опьянения, из ревности, в присутствии малолетней дочери стрелял в пол из травматического пистолета. После этого он в течение нескольких часов избивал ее, прижигал утюгом, пытал оголенными электрическими проводами. В результате женщина скончалась от поражения техническим электричеством. После этого он угрожал дочери убийством, если она кому-нибудь расскажет об увиденном.

Сегодня, 20 июля, приговором суда преступнику назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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#марий эл
#йошкар-ола
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#жена
#дочь
#провода
#приговор
#суд
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Песков: Не стоит забывать о заслугах Исинбаевой перед Россией
Песков призвал не забывать о заслугах Исинбаевой перед Россией
20 июля 2023, 19:33

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реакция спортивной общественности на заявления двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой понятна, однако не стоит забывать о ее заслугах перед Россией.
Песков пояснил, что общественность жестко отреагировала на заявления российской спортсменки, однако, не нужно забывать то, что в честь нее неоднократно играл гимн и поднимался российский флаг. Об этом пишет агентство ТАСС. 

По словам спикера Кремля, Исинбаева не критиковала кого-либо и не позволяла себе лишних высказываний, она выполняет свои функции, а то, где она фактически проживает, не имеет значения. 

Напомним, олимпийская чемпионка накануне сообщила, что намерена возобновить свою деятельность в МОК в сентябре. Ее намерения осудила спортивная общественность и ряд государственных должностных лиц. 

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#Песков
#Исинбаева
#Россия
#спорт
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McDonald''s выплатит посетителю 800 тысяч долларов за ожог от наггетса
20 июля 2023, 19:22

Фото: istockphoto/sushi7688

McDonald''''s, а также компания, владеющая франшизой, должны будут выплатить 800 тысяч долларов семье девочки, которая получила ожог второй степени из-за горячего наггетса. Об этом телеканал CBS NEWS со ссылкой на решение суда присяжных в штате Флорида.
Мама четырехлетней девочки заказала «Хэппи Милл» в ресторане быстрого питания и передала пакет с куриными наггетсами дочери, которая находилась на заднем сидении автомобиля. Один наггетс выпал из коробки и застрял между обивкой сидения и ногой девочки на несколько минут. В результате врачи констатировали у ребенка ожог второй степени, а на бедре остались шрамы.

Присяжные заседатели постановили, что компания должна выплатить семье в общей сложности 800 тысяч долларов за боль, страдания, увечья, душевные муки и потерю способности радоваться жизни. Сумма включает в себя 400 тысяч долларов за травмы, полученные в прошлом, и 400 тысяч за ущерб, который, как считают присяжные, будет причинен в будущем.

Примечательно, что мать девочки сначала требовала с McDonald's 15 миллионов долларов. Впрочем, после оглашения приговора суда она заявила, что вполне довольна решением присяжных.

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#McDonald''''s
#наггетс
#ожог
#девочка
#присяжные
#автомобиль
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Петербургские полицейские задержали подозреваемого во взрыве в отделении Сбербанка
20 июля 2023, 18:58

Фото: istockphoto/G0d4ather

Оперативниками Санкт-Петербурга задержан подозреваемый во взрыве в отделении Сбербанка на бульваре Трудящихся в Колпинском районе. Мужчине 54 года, в 2000 году он был судим за кражу.
Во время допроса он не признал свою вину и заявил сотрудникам уголовного розыска, что не понимает причину задержания. Однако его сожительница сообщила, что фигурант рассказывал ей о своих намерениях, тогда как она пыталась переубедить его, передает «Фонтанка.ру». 
Напомним, мужчина принес в зону обслуживания отделения Сбербанка трубу, начиненную взрывчаткой, намереваясь подорвать банкомат и извлечь из него кассеты с купюрами. Он поджег фитиль самодельного взрывного устройства и убежал. Однако заряд оказался слабоват: взрывная волна только выбила окна и нанесла незначительные повреждения банкомату.

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#сбербанк
#взрыв
#петербург
#подозреваемый
#банкомат
#полицейские
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В Домодедове по просьбам жителей благоустроят лесопарк Гальчино
20 июля 2023, 18:55

Фото: Минблаго МО

В лесопарке Гальчино в городском округе Домодедово стартовали работы по благоустройству. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
«Лесопарк расположен у деревни Гальчино, поэтому его территорию можно считать уникальным природным двором для местных жителей. Обстановка позволяет создать камерный парк с уютной атмосферой. Здесь необходимо минимальное вмешательство человека, чтобы сохранить красоту места. Мы проводили встречи с жителями по проектированию. Все их пожелания были учтены в концепции», – сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Общая площадь территории благоустройства – 30 га. Предполагается прокладка пешеходных дорожек, установка фонарей освещения на деревянных опорах. 
 
Для занятий спортом оборудуют вело-лыжный маршрут. Будет обустроена входная группа, рядом с которой организуют парковку. 
 
На территории лесопарка расположено два знаковых природных объекта: старый карьер и родник с вытекающим из нег ручьём. Для удобства местных жителей у родника обустроят удобные спусков, лестницы, оборудуют площадки для отдыха, мостики и дорожки из деревянного настила. 
 
Вдоль карьера планируется обустройство смотровых площадок и зон спокойного отдыха с шезлонгами. Для детей установят детскую площадку. Сейчас на территории ведутся подготовительные работы.

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#Михаил Хайкин
#парк
#Домодедово
#Минблаго МО
#Московская область
#Подмосковье
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Две дороги проложат к новому образовательному кластеру на базе Технолицея в Истре
20 июля 2023, 18:32

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

К новому образовательному кластеру, который создаётся на базе Технолицея им. В.И. Долгих в Истре, построят две дороги, чтобы учащимся и преподавателям было удобно добираться. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время проверки хода строительства.
«Первую дорогу мы откроем 1 сентября, а в дальнейшем построим ещё одну, с тремя мостами, которая будет идти от Новой Риги. Проектную экспертизу она уже прошла», – отметил губернатор.
1 сентября, на год раньше срока, откроют дорогу со стороны ул. Ленина в селе Павловская Слобода. Её протяжённость составит 3,3 км. Также введут две кольцевые развязки и обустроят три парковки на 1,2 тыс машино-мест. Готовность первого участка – более 60%. 
 
Кроме того, в планах – строительство дороги от федеральной трассы М-9 «Балтия» длиной 4,6 км, трёх мостов через реку Беляну и реконструкция развязки на пересечении с Новорижским шоссе. 
 
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