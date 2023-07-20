В старинном особняке в Санкт-Петербурге откроют Центр робототехники для детей

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В Санкт-Петербурге в старинном особняке Полежаевых откроют детский Центр робототехники, микроэлектроники и нанотехнологий. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Издание «Петербургский дневник» подчеркнуло, что открытие Центра планируется на сентябрь 2024 года. Также отмечается, что он является частью отделения дополнительного образования Президентского физико-математического лицея №239. В Комитете по образованию Петербурга отметили, что новое здание позволит разместить больше учеников, поскольку желающих много, но не все помещаются в одном здании.
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Анастасия Чинкова