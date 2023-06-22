В Стокгольме около посольства России появилась остановка «Свободная Украина»

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В Стокгольме остановку около посольства РФ переименовали в «Площадь Свободной Украины»
Автобусная остановка, которая находится неподалеку от Посольства России в столице Швеции, Стокгольме, была переименована. Об этом сообщила глава правления Стокгольмского региона Аида Хаджиалич, передает ТАСС.
Остановка, ранее известная как «Фюрверкарбаккен», теперь носит название «Площадь Свободной Украины». По словам Хаджиалич, данный шаг представляет собой явное послание о том, что Стокгольм и вся Швеция выражают поддержку Киеву.
Ранее спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш заявил, что Турция не поддержит вступление Швеции в НАТО.
Остановка, ранее известная как «Фюрверкарбаккен», теперь носит название «Площадь Свободной Украины». По словам Хаджиалич, данный шаг представляет собой явное послание о том, что Стокгольм и вся Швеция выражают поддержку Киеву.
Артем Кузьмин