В Стокгольме проходит демонстрация против акций с сожжением Корана

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В центре Стокгольма мусульмане проводят демонстрацию против акций с сожжением Корана. Об этом пишет газета Aftonbladet.
Один из участников шествия сообщил, что цель этой демонстрации заключается в том, чтобы ее участники смогли выразить недовольство сжиганием Корана.
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