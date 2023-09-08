В столице ожидаются тёплые выходные

Фото: istockphoto.com/Smileus
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в Москве и области ожидается тёплая погода.
«Завтра в Москве ожидается погода облачная, с прояснениями, без осадков. По области местами на востоке, на юго-востоке может пройти небольшой дождь. Температура днём в Москве +18...+20 °С, ночью до +5...+7 °С. В Московской области будет +15...+20 °С», — спрогнозировал в беседе с RT синоптик.
Ранее сообщалось, что, по прогнозам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в России в начале следующей недели наступит бабье лето. Среднемесячная температура воздуха на 2-3°C превысит норму. Ожидается солнечная, сухая погода и 20-градусное тепло.
Читайте также:
Когда наступит и каким будет бабье лето в 2023 году
Спасатели призвали осенних купальщиков соблюдать меры безопасности
CNN: Десятки тысяч гостей американского фестиваля Burning Man застряли в пустыне из-за ливней
Мелисса Тимофеева